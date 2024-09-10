أيادى للاستثمار تدرس إمكانية الطرح بالبورصة المصرية خلال عامين

MENAFN - Al-Borsa News) تدرس شركة أيادى للتنمية والاستثمار إمكانية طرح الشركة بالبورصة المصرية خلال عامين، وفقًا لما قاله أسامة صالح رئيس مجلس الإدارة فى تصريحات خاصة لـ”البورصة”.

وقال صالح إن الشركة ذات أنشطة متنوعة وتستثمر بقطاعات واعدة وطرحها سيجذب المستثمرين، ولكن مازلنا نفكر فى إمكانية الطرح ودراسة ظروف السوق.

موضوعات((شهدى)): 707 ملايين دولار استثمارات ((بريتش إنفستمنت)) فى مصر بنهاية 2023 عمليات جنى أرباح تضغط على مؤشرات “الدولية للأسمدة” تتقدم بمستندات وإدراج أسهمها بالسوق الرئيسي

وتابع أنها تحقق معدلات ربحية جيدة، خاصة العام الجارى سيشهد نموا فى الأرباح بدفع من عملية تخارج الشركة من“تمويلى للمشروعات متناهية الصغر”.

وأشار إلى أن الجزء الأكبر من عوائد الصفقة تأتى فى صورة دولارية، وجزء ستحصله الشركة بالجنيه المصرى، موضحًا أن الشركة ستقوم باستخدام الأموال بالعملة المحلية فى توزيعات الأرباح على المساهمين.

ولفت إلى أن شركته توزع أرباحًا سنوية على مساهميها بقيمة تصل إلى 300 مليون جنيه.

وكشف عن خطة شركته لاختراق قطاع المجمعات الصناعية، حيث تتبنى خطة طموحة لتأسيس 3 مجمعات صناعية باستثمارات تتجاوز 300 مليون خلال العام المقبل ضمن برنامج“شغلك جنب بيتك” الذى أطلقته رئاسة الجمهورية مؤخرًا.

ورجح افتتاح أول مصنع متخصص فى المنسوجات فى مدينة الفيوم العام المقبل، فيما تدرس الشركة مناطق أخرى فى المحافظات لتدشين مجمعات بها.

وأكد أن محفظة الاستثمار المباشر بالشركة تضم 12 شركة بعد التخارج من شركة تمويلى، فيما يصل العمر الاستثمارى مدة تترواح بين 7 إلى 10 سنوات.

وتخطط الشركة للتخارج من إحدى شركاتها المتخصصة فى القطاع الخدمى، على أن تبدأ إجراءات التخارج لصالح القطاع الخاص العام المقبل.

و تستهدف الشركة زيادة رأسمالها لنحو مليار جنيه خلال العام المقبل من خلال اكتتاب لقدامى المساهمين، مقابل 770 مليون جنيه رأس المال الحالى، فى حين كان يبلغ 320 مليون جنيه وقت التأسيس.

وأكد أن شركة أيادى تستهدف تعزيز قيمة المحفظة الاستثمارية وزيادة المساهمات مع القطاع الخاص، بما يدفع نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية المحلية، ويعزز جهود التنمية فى القطاعات ذات الأولوية التى توفر فرص العمل، وتحقق التنمية الاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030.