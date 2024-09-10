أيادى للاستثمار تدرس إمكانية الطرح بالبورصة المصرية خلال عامين

(MENAFN
- Al-Borsa News) تدرس شركة أيادى للتنمية والاستثمار إمكانية طرح الشركة بالبورصة المصرية خلال عامين، وفقًا لما قاله أسامة صالح رئيس مجلس الإدارة فى تصريحات خاصة لـ”البورصة”.
وقال صالح إن الشركة ذات أنشطة متنوعة وتستثمر بقطاعات واعدة وطرحها سيجذب المستثمرين، ولكن مازلنا نفكر فى إمكانية الطرح ودراسة ظروف السوق.
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وتابع أنها تحقق معدلات ربحية جيدة، خاصة العام الجارى سيشهد نموا فى الأرباح بدفع من عملية تخارج الشركة من“تمويلى للمشروعات متناهية الصغر”.
وأشار إلى أن الجزء الأكبر من عوائد الصفقة تأتى فى صورة دولارية، وجزء ستحصله الشركة بالجنيه المصرى، موضحًا أن الشركة ستقوم باستخدام الأموال بالعملة المحلية فى توزيعات الأرباح على المساهمين.
ولفت إلى أن شركته توزع أرباحًا سنوية على مساهميها بقيمة تصل إلى 300 مليون جنيه.
وكشف عن خطة شركته لاختراق قطاع المجمعات الصناعية، حيث تتبنى خطة طموحة لتأسيس 3 مجمعات صناعية باستثمارات تتجاوز 300 مليون خلال العام المقبل ضمن برنامج“شغلك جنب بيتك” الذى أطلقته رئاسة الجمهورية مؤخرًا.
ورجح افتتاح أول مصنع متخصص فى المنسوجات فى مدينة الفيوم العام المقبل، فيما تدرس الشركة مناطق أخرى فى المحافظات لتدشين مجمعات بها.
وأكد أن محفظة الاستثمار المباشر بالشركة تضم 12 شركة بعد التخارج من شركة تمويلى، فيما يصل العمر الاستثمارى مدة تترواح بين 7 إلى 10 سنوات.
وتخطط الشركة للتخارج من إحدى شركاتها المتخصصة فى القطاع الخدمى، على أن تبدأ إجراءات التخارج لصالح القطاع الخاص العام المقبل.
و تستهدف الشركة زيادة رأسمالها لنحو مليار جنيه خلال العام المقبل من خلال اكتتاب لقدامى المساهمين، مقابل 770 مليون جنيه رأس المال الحالى، فى حين كان يبلغ 320 مليون جنيه وقت التأسيس.
وأكد أن شركة أيادى تستهدف تعزيز قيمة المحفظة الاستثمارية وزيادة المساهمات مع القطاع الخاص، بما يدفع نحو مزيد من الاستثمارات الأجنبية المحلية، ويعزز جهود التنمية فى القطاعات ذات الأولوية التى توفر فرص العمل، وتحقق التنمية الاقتصادية ضمن رؤية مصر 2030.
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