مصادر: ((زكى هاشم)) مستشار المشترى فى صفقة ((بسكو مصر)).. و((كليفورد تشانس)) للبائع - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) الصفقة تتضمن جزءًا نقديًا وجزء سداد مديونيات
علمت ((البورصة))، أن مكتب زكى هاشم وشركاه للمحاماة يعمل مستشارًا لمجموعة ((هائل سعيد)) الطرف المشترى فى صفقة الاستحواذ على شركة بسكو مصر، فيما يعمل مكتب كليفورد تشانس مستشارًا قانونيًا لشركة كيلانوفا الأمريكية- كيللوج سابقًا.
وأضافت المصادر، أن المستشارين قدموا تفاصيل الصفقة لجهاز حماية المنافسة وبانتظار موافقته لإتمامها ونقل الأسهم والمتوقع له خلال الربع الأول من العام المقبل.
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ووقعت شركة كيلانوفا اتفاقية بيع أسهمها فى شركة بسكو مصر إلى مجموعة هائل سعيد وشركاؤه البحرانية، ومن المتوقع نقل الأسهم وإتمام الصفقة بنهاية الربع الأول من 2025 بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.
وأوضحت أن الصفقة تضم جزء قيمة مالية سيتعين على المشترى سداده للبائعين، إلى جانب تحمل المديونيات نظرًا لبعض المشاكل الهيكلية التى تواجه الشركة.
وقال منير هائل سعيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أرما وعضو مجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، إن الصفقة ستفتح آفاقًا واسعة لشركة بسكو مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن شركته تسعى للاستفادة من الإمكانات الهائلة التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى.
وتمتلك مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه عدة شركات صناعية، ولديها علامات تجارية مثل بسكويت“أبو ولد”، و”تى شوب” والعديد من العلامات التجارية الأخرى.
وقال روبرت تشانموجام، المدير التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لكيلانوفا، إن السوق المصرى يُعد سوقًا مهمًا واستراتيجيًا لشركة كيلانوفا حيث تعمل منذ عام 2015 بخطط نمو طويلة الأمد.
وأضاف: ((سنواصل الاستثمار فى تنمية أعمالنا وتطوير المواهب المحلية وجذب الابتكار إلى السوق عبر مجموعة متنوعة من منتجات حبوب الإفطار والمأكولات الخفيفة والنودلز مقدمين خيارات متنوعة لتلبية احتياجات المستهلك المصرى)).
وتعد الشركة المصرية للأغذية ((بسكو مصر)) واحدة من أقدم وأكبر شركات البسكويت فى مصر، وتأسست عام 1957، وتُقدم المخبوزات والحلويات، مثل“لوكس”، و”نايس”، و”بسكويت ويفر” و”كوكو لافرز” و”معمول” و”مارى”، وكعك العيد، وغيرها العديد من المنتجات.
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