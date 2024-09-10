مصادر: ((زكى هاشم)) مستشار المشترى فى صفقة ((بسكو مصر)).. و((كليفورد تشانس)) للبائع - جريدة البورصة

علمت ((البورصة))، أن مكتب زكى هاشم وشركاه للمحاماة يعمل مستشارًا لمجموعة ((هائل سعيد)) الطرف المشترى فى الاستحواذ على شركة بسكو مصر، فيما يعمل مكتب كليفورد تشانس مستشارًا قانونيًا لشركة كيلانوفا الأمريكية- كيللوج سابقًا.

وأضافت المصادر، أن المستشارين قدموا تفاصيل الصفقة لجهاز حماية المنافسة وبانتظار موافقته لإتمامها ونقل الأسهم والمتوقع له خلال الربع الأول من العام المقبل.

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ووقعت شركة كيلانوفا اتفاقية بيع أسهمها فى شركة بسكو مصر إلى مجموعة هائل سعيد وشركاؤه البحرانية، ومن المتوقع نقل الأسهم وإتمام الصفقة بنهاية الربع الأول من 2025 بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.

وأوضحت أن الصفقة تضم جزء قيمة مالية سيتعين على المشترى سداده للبائعين، إلى جانب تحمل المديونيات نظرًا لبعض المشاكل الهيكلية التى تواجه الشركة.

وقال منير هائل سعيد، رئيس مجلس إدارة مجموعة أرما وعضو مجلس إدارة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، إن الصفقة ستفتح آفاقًا واسعة لشركة بسكو مصر خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن شركته تسعى للاستفادة من الإمكانات الهائلة التى يتمتع بها الاقتصاد المصرى.

وتمتلك مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه عدة شركات صناعية، ولديها علامات تجارية مثل بسكويت“أبو ولد”، و”تى شوب” والعديد من العلامات التجارية الأخرى.

وقال روبرت تشانموجام، المدير التنفيذى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لكيلانوفا، إن السوق المصرى يُعد سوقًا مهمًا واستراتيجيًا لشركة كيلانوفا حيث تعمل منذ عام 2015 بخطط نمو طويلة الأمد.

وأضاف: ((سنواصل الاستثمار فى تنمية أعمالنا وتطوير المواهب المحلية وجذب الابتكار إلى السوق عبر مجموعة متنوعة من منتجات حبوب الإفطار والمأكولات الخفيفة والنودلز مقدمين خيارات متنوعة لتلبية احتياجات المستهلك المصرى)).

وتعد الشركة المصرية للأغذية ((بسكو مصر)) واحدة من أقدم وأكبر شركات البسكويت فى مصر، وتأسست عام 1957، وتُقدم المخبوزات والحلويات، مثل“لوكس”، و”نايس”، و”بسكويت ويفر” و”كوكو لافرز” و”معمول” و”مارى”، وكعك العيد، وغيرها العديد من المنتجات.