((حديد عز)) تتوقع البت فى تحقيقات دعوى الإغراق الأوروبية خلال أشهر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) 100 مليار جنيه مبيعات الشركة خلال النصف الأول
توقعت شركة حديد عز البت فى تحقيقات دعاوى الإغراق التى تلقتها هى و4 دول أخرى من المفوضية الأوروبية بشأن منتجات الصلب المسطح المدرفل على الساخن فى غضون أشهر، وفق إفصاح الشركة لبورصة لندن اليوم الثلاثاء.
وفى منتصف أغسطس من العام الجارى، تلقت شركة حديد عز إخطاراً من مفوضية التجارة فى الاتحاد الأوروبى بشأن البدء فى تحقيقات بدعاوى إغراق فى سوق الاتحاد الأوروبى الذى يضم 22 دولة بمنتجات الصلب المسطح المدرفل على الساخن ضد مصر وفيتنام والهند واليابان، بناءً على شكوى من رابطة الصلب الأوروبية.
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وأكدت الشركة أنها جاهزة بالبيانات المطلوبة من جهات التحقيق، وأنها ملتزمة بقواعد المنافسة العادلة وبمبادئ التجارة التى أقرتها منظمة التجارة العالمية، والاتحاد الأوروبى، وجاهزة بصورة كاملة بالدفوع والحجج القانونية.
وكشفت الشركة، فى بيانها، عن نتائج أعمال النصف الأول من العام الجارى، عن ارتفاع صافى المبيعات لتصل إلى 100.68 مليار جنيه بالنصف الأول من العام الجارى، مقابل مبيعات محققة فى النصف الأول من العام الماضى بلغت نحو 62.3 مليار جنيه.
وحقتت الشركة صادرات بقيمة 800 مليون دولار فى النصف الأول من 2024، مقابل 794 مليون دولار فى النصف الأول من العام الماضى.
وبلغت صادرات الحديد الصلب من إجمالى صادرات الشركة خلال الفترة نحو 544 مليون دولار، مقابل 509 ملايين دولار بالفترة المقارنة، تمثل نحو 66% من إجمالى صادرات الشركة.
وبلغت قيمة صادرات حديد التسليح 278 مليون دولار تمثل نحو 34% من إجمالى صادرات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، مقابل 284 مليون دولار.
وسجلت الشركة صافى أرباح خلال النصف الأول بقيمة 2.27 مليار جنيه، مقابل 810 ملايين جنيه خسائر محققة خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
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