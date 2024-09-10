((حديد عز)) تتوقع البت فى تحقيقات دعوى الإغراق الأوروبية خلال أشهر - جريدة البورصة

توقعت شركة حديد عز البت فى تحقيقات دعاوى الإغراق التى تلقتها هى و4 دول أخرى من المفوضية الأوروبية بشأن منتجات الصلب المسطح المدرفل على الساخن فى غضون أشهر، وفق إفصاح الشركة لبورصة لندن اليوم الثلاثاء.

وفى منتصف أغسطس من العام الجارى، تلقت شركة حديد عز إخطاراً من مفوضية التجارة فى الاتحاد الأوروبى بشأن البدء فى تحقيقات بدعاوى إغراق فى سوق الاتحاد الأوروبى الذى يضم 22 دولة بمنتجات الصلب المسطح المدرفل على الساخن ضد مصر وفيتنام والهند واليابان، بناءً على شكوى من رابطة الصلب الأوروبية.

موضوعات220 مليون درهم من“مبادرات محمد بن راشد” لدعم مؤسسة مجدى يعقوب للقلب ((شهدى)): 707 ملايين دولار استثمارات ((بريتش إنفستمنت)) فى مصر بنهاية 2023 مصادر: ((زكى هاشم)) مستشار المشترى فى صفقة ((بسكو مصر)).. و((كليفورد تشانس)) للبائع

وأكدت الشركة أنها جاهزة بالبيانات المطلوبة من جهات التحقيق، وأنها ملتزمة بقواعد المنافسة العادلة وبمبادئ التجارة التى أقرتها منظمة التجارة العالمية، والاتحاد الأوروبى، وجاهزة بصورة كاملة بالدفوع والحجج القانونية.

وكشفت الشركة، فى بيانها، عن نتائج أعمال النصف الأول من العام الجارى، عن ارتفاع صافى المبيعات لتصل إلى 100.68 مليار جنيه بالنصف الأول من العام الجارى، مقابل مبيعات محققة فى النصف الأول من العام الماضى بلغت نحو 62.3 مليار جنيه.

وحقتت الشركة صادرات بقيمة 800 مليون دولار فى النصف الأول من 2024، مقابل 794 مليون دولار فى النصف الأول من العام الماضى.

وبلغت صادرات الحديد الصلب من إجمالى صادرات الشركة خلال الفترة نحو 544 مليون دولار، مقابل 509 ملايين دولار بالفترة المقارنة، تمثل نحو 66% من إجمالى صادرات الشركة.

وبلغت قيمة صادرات حديد التسليح 278 مليون دولار تمثل نحو 34% من إجمالى صادرات الشركة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى، مقابل 284 مليون دولار.

وسجلت الشركة صافى أرباح خلال النصف الأول بقيمة 2.27 مليار جنيه، مقابل 810 ملايين جنيه خسائر محققة خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.