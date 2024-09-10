((شهدى)): 707 ملايين دولار استثمارات ((بريتش إنفستمنت)) فى مصر بنهاية 2023 - جريدة البورصة

خصصت المؤسسة البريطانية للاستثمار BII نحو 100 مليون دولار للاستثمار فى الشركات التكنولوجية فى مراحلها المبكرة بغرض دعم عمليات التحول الرقمى والتكنولوجى، وفقًا لما قالته شيرين شهدى مدير عام المؤسسة فى مصر.

وأضافت شهدى لـ”البورصة”، أن حجم استثمارات المؤسسة فى مصر ناهز 707 ملايين دولار بنهاية عام 2023 من خلال الاستثمار بأكثر من 70 شركة مصرية، قدمت نحو 91 الف فرصة عمل فى البلاد.

موضوعات220 مليون درهم من“مبادرات محمد بن راشد” لدعم مؤسسة مجدى يعقوب للقلب ((حديد عز)) تتوقع البت فى تحقيقات دعوى الإغراق الأوروبية خلال أشهر مصادر: ((زكى هاشم)) مستشار المشترى فى صفقة ((بسكو مصر)).. و((كليفورد تشانس)) للبائع

وتستهدف مؤسسة بريتش إنترناشيونال إنفتسمنت ضخ استثمارات فى قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والهيدروجين الأخضر، والخدمات المالية، والرعاية الصحية فى مصر، وفقًا لـ”شهدى”.

وتابعت أن المؤسسة تركز على القطاعات التى تحقق تنمية اقتصادية وتخلق فرص عمل جديدة بالمجتمع، موضحة أن الاستراتيجية تركز على الاستثمار فى المشروعات طويلة المدى التى تحدث بدورها تطوير اقتصادى تنموى بما يعود بالنفع على اقتصاديات البلاد.

وأشارت إلى أن محفظة الخدمات المالية للمؤسسة تصل إلى 2.7 مليار دولار فى جميع أنحاء أفريقيا وآسيا، بما يمثل 30% من إجمالى المحفظة الاستثمارية للمؤسسة.

وأشارت إلى أن استراتيجية الاستثمار تولى أهمية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاصغر بغرض معالجة فجوات التمويل التى تحد من نمو تلك الشركات.

وكشفت عن أن المؤسسة تستثمر نحو 2 إلى 2.5 مليار دولار سنويًا فى دول العالم، وحصة مصر من تلك الاستثمارات تختلف من عام لآخر على حسب الفرص الاستثمارية المناسبة المؤسسة فى السوق المصرية.

وذكرت أن مصر سوق واعد ولديها من المرونة التى تمنحها القوة لعبور التحديات الاقتصادية الحالية، والظروف غير المواتية، وأن قطاعات الصحة والأدوية، والزراعة والتجارة تتمتع بفرص قوية.

وأكدت أنه نظرًا للتحديات التى تواجهها البلاد المتمثلة فى ندرة المياه والأمن الغذائي، فتسعى المؤسسة لضخ الاستثمارات التى تعالج هذه المشكلات من خلال البنية التحتية والابتكار، بينما نتطلع أيضًا إلى توسيع محفظتنا فى مشاريع الطاقة النظيفة، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومشروع الهيدروجين الأخضر فى جلوبيليك.