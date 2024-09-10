((شهدى)): 707 ملايين دولار استثمارات ((بريتش إنفستمنت)) فى مصر بنهاية 2023 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ((BII)) تخصص 100 مليون دولار للاستثمار بالشركات التكنولوجية
خصصت المؤسسة البريطانية للاستثمار BII نحو 100 مليون دولار للاستثمار فى الشركات التكنولوجية فى مراحلها المبكرة بغرض دعم عمليات التحول الرقمى والتكنولوجى، وفقًا لما قالته شيرين شهدى مدير عام المؤسسة فى مصر.
وأضافت شهدى لـ”البورصة”، أن حجم استثمارات المؤسسة فى مصر ناهز 707 ملايين دولار بنهاية عام 2023 من خلال الاستثمار بأكثر من 70 شركة مصرية، قدمت نحو 91 الف فرصة عمل فى البلاد.
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وتستهدف مؤسسة بريتش إنترناشيونال إنفتسمنت ضخ استثمارات فى قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والهيدروجين الأخضر، والخدمات المالية، والرعاية الصحية فى مصر، وفقًا لـ”شهدى”.
وتابعت أن المؤسسة تركز على القطاعات التى تحقق تنمية اقتصادية وتخلق فرص عمل جديدة بالمجتمع، موضحة أن الاستراتيجية تركز على الاستثمار فى المشروعات طويلة المدى التى تحدث بدورها تطوير اقتصادى تنموى بما يعود بالنفع على اقتصاديات البلاد.
وأشارت إلى أن محفظة الخدمات المالية للمؤسسة تصل إلى 2.7 مليار دولار فى جميع أنحاء أفريقيا وآسيا، بما يمثل 30% من إجمالى المحفظة الاستثمارية للمؤسسة.
وأشارت إلى أن استراتيجية الاستثمار تولى أهمية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الاصغر بغرض معالجة فجوات التمويل التى تحد من نمو تلك الشركات.
وكشفت عن أن المؤسسة تستثمر نحو 2 إلى 2.5 مليار دولار سنويًا فى دول العالم، وحصة مصر من تلك الاستثمارات تختلف من عام لآخر على حسب الفرص الاستثمارية المناسبة المؤسسة فى السوق المصرية.
وذكرت أن مصر سوق واعد ولديها من المرونة التى تمنحها القوة لعبور التحديات الاقتصادية الحالية، والظروف غير المواتية، وأن قطاعات الصحة والأدوية، والزراعة والتجارة تتمتع بفرص قوية.
وأكدت أنه نظرًا للتحديات التى تواجهها البلاد المتمثلة فى ندرة المياه والأمن الغذائي، فتسعى المؤسسة لضخ الاستثمارات التى تعالج هذه المشكلات من خلال البنية التحتية والابتكار، بينما نتطلع أيضًا إلى توسيع محفظتنا فى مشاريع الطاقة النظيفة، مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية ومشروع الهيدروجين الأخضر فى جلوبيليك.
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