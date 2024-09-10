220 مليون درهم من مبادرات محمد بن راشد لدعم مؤسسة مجدى يعقوب للقلب - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، أن يحمل مجمع المباني الطبية لمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة اسم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ قدمت دولة الإمارات دعماً جديداً للمركز بقيمة 220 مليون درهم، للمساهمة في استكمال المشروع الطبي الضخم، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات رعاية صحية متقدمة، مما رفع إجمالي الدعم المقدم للمؤسسة إلى نحو 320 مليون درهم.
ويأتي هذا الدعم ضمن مظلة“مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، حيث ستسهم المباني الجديدة في زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز، لتصل إلى 120 ألف مريض خارجي وإجراء 12 ألف عملية سنوياً، بإجمالي 132 ألف مريض سنوياً.
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وسيضم المبنى الجديد مركزاً رئيسياً متكاملاً يضم 5 غرف عمليات و5 مختبرات قسطرة، ومركزاً للتشخيص والتصوير، إضافة إلى 300 سرير و36 عيادة خارجية، كما يهدف المركز إلى زيادة عدد الخريجين من برامج التدريب ثلاثة أضعاف العدد الحالي، ليصل إلى 2625 من خلال تدريب 1750 متخصصاً جديداً في مجال الصحة سنوياً.
وأكد محمد عبد الله القرقاوي الأمين العام لمؤسسة“مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، أن دولة الإمارات والقيادة الإماراتية تُولي اهتماماً كبيرًا بدعم المؤسسات النشطة في مختلف مجالات العمل الخيري والإنساني.
وأضاف:“البروفيسور مجدي يعقوب يمثل رمزاً إنسانياً طبياً عربياً، ونسعد بالتعاون مع مشاريعه الإنسانية الرائدة، كما أن مضاعفة قدرات مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب تُسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة لمرضى القلب والأوعية الدموية في مصر والدول المجاورة”.
وأكد البروفيسور مجدي يعقوب، أن هذا الدعم يُمكن المركز من التوسع لمواكبة الاحتياجات المتزايدة في جراحات القلب والأوعية الدموية، وتقديم رعاية صحية على أعلى مستوى للمرضى.
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