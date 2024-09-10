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220 مليون درهم من مبادرات محمد بن راشد لدعم مؤسسة مجدى يعقوب للقلب - جريدة البورصة

9/10/2024 11:56:40 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قررت مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، أن يحمل مجمع المباني الطبية لمركز مجدي يعقوب العالمي للقلب في القاهرة اسم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ قدمت دولة الإمارات دعماً جديداً للمركز بقيمة 220 مليون درهم، للمساهمة في استكمال المشروع الطبي الضخم، وتعزيز قدرته على تقديم خدمات رعاية صحية متقدمة، مما رفع إجمالي الدعم المقدم للمؤسسة إلى نحو 320 مليون درهم.

ويأتي هذا الدعم ضمن مظلة“مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، حيث ستسهم المباني الجديدة في زيادة الطاقة الاستيعابية للمركز، لتصل إلى 120 ألف مريض خارجي وإجراء 12 ألف عملية سنوياً، بإجمالي 132 ألف مريض سنوياً.

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وسيضم المبنى الجديد مركزاً رئيسياً متكاملاً يضم 5 غرف عمليات و5 مختبرات قسطرة، ومركزاً للتشخيص والتصوير، إضافة إلى 300 سرير و36 عيادة خارجية، كما يهدف المركز إلى زيادة عدد الخريجين من برامج التدريب ثلاثة أضعاف العدد الحالي، ليصل إلى 2625 من خلال تدريب 1750 متخصصاً جديداً في مجال الصحة سنوياً.

وأكد محمد عبد الله القرقاوي الأمين العام لمؤسسة“مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية”، أن دولة الإمارات والقيادة الإماراتية تُولي اهتماماً كبيرًا بدعم المؤسسات النشطة في مختلف مجالات العمل الخيري والإنساني.

وأضاف:“البروفيسور مجدي يعقوب يمثل رمزاً إنسانياً طبياً عربياً، ونسعد بالتعاون مع مشاريعه الإنسانية الرائدة، كما أن مضاعفة قدرات مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب تُسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة لمرضى القلب والأوعية الدموية في مصر والدول المجاورة”.

وأكد البروفيسور مجدي يعقوب، أن هذا الدعم يُمكن المركز من التوسع لمواكبة الاحتياجات المتزايدة في جراحات القلب والأوعية الدموية، وتقديم رعاية صحية على أعلى مستوى للمرضى.

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