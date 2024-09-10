خام برنت يتراجع عند التسوية دون 70 دولاراً لأول مرة منذ ديسمبر 2021 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) عمّقت أسعار النفط من خسائرها خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما خفضت“أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي والمقبل، وأشارت إلى تأثير التحول نحو المركبات الكهربائية على الطلب في الصين.

وعند التسوية، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 3.7% أو 2.65 دولار إلى 69.19 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوياته منذ نهاية عام 2021.

موضوعاتيتراجع وحيدًا عند الإغلاق مع ترقب بيانات التضخم ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تراجع عوائد السندات الأمريكية “النقل” و”الخضراوات” تعيدان التضخم للارتفاع فى أغسطس بعد شهور من التراجع

فيما انخفضت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 4.3% أو ما يعادل 2.96 دولار إلى 65.75 دولار للبرميل.

وتتوقع“أوبك” حاليًا ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.03 مليون برميل يوميًا هذا العام، بدلاً من التقديرات السابقة الصادرة الشهر الماضي التي توقعت نموه 2.11 مليون برميل، كما خفضت تقديراتها لنمو الطلب العالمي للعام المقبل إلى 1.74 مليون برميل يوميًا من 1.78 مليون برميل يوميًا.

فيما تتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ما يزيد على 80 دولارًا للبرميل هذا الشهر، مع انخفاض متوقع في مخزونات النفط العالمية، بسبب تأجيل“أوبك+” زيادة الإنتاج حتى ديسمبر، لكنها خفضت توقعاتها لأسعار خام برنت بنسبة 5% إلى 81.64 دولار خلال الربع الرابع مقارنة بتوقعات الشهر الماضي.

ويترقب المستثمرون اليوم صدور تقديرات معهد البترول الأمريكي بشأن التغير الأسبوعي في مخزونات الولايات المتحدة من الذهب الأسود والبنزين والمقطرات، قبل صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة غداً الأربعاء، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام 900 ألف برميل.

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