خام برنت يتراجع عند التسوية دون 70 دولاراً لأول مرة منذ ديسمبر 2021 - جريدة البورصة

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- Al-Borsa News) عمّقت أسعار النفط من خسائرها خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما خفضت“أوبك” توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط للعام الحالي والمقبل، وأشارت إلى تأثير التحول نحو المركبات الكهربائية على الطلب في الصين.
وعند التسوية، هبطت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 3.7% أو 2.65 دولار إلى 69.19 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوياته منذ نهاية عام 2021.
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فيما انخفضت أسعار عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 4.3% أو ما يعادل 2.96 دولار إلى 65.75 دولار للبرميل.
وتتوقع“أوبك” حاليًا ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.03 مليون برميل يوميًا هذا العام، بدلاً من التقديرات السابقة الصادرة الشهر الماضي التي توقعت نموه 2.11 مليون برميل، كما خفضت تقديراتها لنمو الطلب العالمي للعام المقبل إلى 1.74 مليون برميل يوميًا من 1.78 مليون برميل يوميًا.
فيما تتوقع إدارة معلومات الطاقة ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ما يزيد على 80 دولارًا للبرميل هذا الشهر، مع انخفاض متوقع في مخزونات النفط العالمية، بسبب تأجيل“أوبك+” زيادة الإنتاج حتى ديسمبر، لكنها خفضت توقعاتها لأسعار خام برنت بنسبة 5% إلى 81.64 دولار خلال الربع الرابع مقارنة بتوقعات الشهر الماضي.
ويترقب المستثمرون اليوم صدور تقديرات معهد البترول الأمريكي بشأن التغير الأسبوعي في مخزونات الولايات المتحدة من الذهب الأسود والبنزين والمقطرات، قبل صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة غداً الأربعاء، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام 900 ألف برميل.
المصدر:
MENAFN10092024000202011048ID1108660067
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