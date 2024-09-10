داو جونز يتراجع وحيدًا عند الإغلاق مع ترقب بيانات التضخم - جريدة البورصة

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خام برنت يتراجع عند التسوية دون 70 دولاراً لأول مرة منذ ديسمبر 2021 ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تراجع عوائد السندات الأمريكية “النقل” و”الخضراوات” تعيدان التضخم للارتفاع فى أغسطس بعد شهور من التراجع
غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، مع هبوط عوائد سندات الخزانة القياسية لأدنى مستوياتها خلال 15 شهرًا، في ظل ترقب الأسواق بيانات التضخم الرئيسية، وسط توقعات بتباطؤ الضغوط التضخمية لدعم قرار متوقع من الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء دورة التشديد النقدي.
وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.25% أو 92 نقطة عند 40736 نقطة.
بينما ارتفع“إس آند بي 500” بنحو 0.45% بما يعادل 24 نقطة عند 5495 نقطة، وزاد“ناسداك” بنحو 0.85% أو بما يعادل 141 نقطة عند 17025 نقطة.
المصدر:
MENAFN10092024000202011048ID1108660066
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