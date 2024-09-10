داو جونز يتراجع وحيدًا عند الإغلاق مع ترقب بيانات التضخم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتخام برنت يتراجع عند التسوية دون 70 دولاراً لأول مرة منذ ديسمبر 2021 ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تراجع عوائد السندات الأمريكية “النقل” و”الخضراوات” تعيدان التضخم للارتفاع فى أغسطس بعد شهور من التراجع

غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات، اليوم الثلاثاء، مع هبوط عوائد سندات الخزانة القياسية لأدنى مستوياتها خلال 15 شهرًا، في ظل ترقب الأسواق بيانات التضخم الرئيسية، وسط توقعات بتباطؤ الضغوط التضخمية لدعم قرار متوقع من الاحتياطي الفيدرالي بإنهاء دورة التشديد النقدي.

وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 0.25% أو 92 نقطة عند 40736 نقطة.

بينما ارتفع“إس آند بي 500” بنحو 0.45% بما يعادل 24 نقطة عند 5495 نقطة، وزاد“ناسداك” بنحو 0.85% أو بما يعادل 141 نقطة عند 17025 نقطة.

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