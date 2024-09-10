منتخبنا يخسر أمام نظيره الأردني في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم

(MENAFN
- Palestine News Network
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كوالالمبور /PNN/ خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، أمام الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات
الجولة للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.
وافتتح المنتخب الأردني التسجيل مبكرا عبر لاعبه يزن النعيمات من كرة مرتدة، انفرد إثرها بالحارس براء خروب ووضع الكرة بسهولة في الشباك، قبل أن يعادل نجم منتخبنا الوطني وسام أبو علي النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، من كرة عرضية حولها برأسه في شباك الحارس الأردني يزيد أبو ليلى.
وأضاف المنتخب الأردني الهدف الثاني بعد مرور خمس دقائق على انطلاق الشوط الثاني عبر يزن النعيمات، والثالث في الدقيقة 72 عبر نور الروابدة.
وتجمد رصيد منتخبنا عند نقطة تحصل عليها من التعادل أمام كوريا الجنوبية في الجولة الأولى، وبقي في المركز الخامس، بينما قفز المنتخب الأردني إلى الصدارة مؤقتا ورفع رصيده إلى 4 نقاط.
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