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منتخبنا يخسر أمام نظيره الأردني في المرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم

9/10/2024 11:46:00 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) كوالالمبور /PNN/ خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء، أمام الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة للمرحلة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وافتتح المنتخب الأردني التسجيل مبكرا عبر لاعبه يزن النعيمات من كرة مرتدة، انفرد إثرها بالحارس براء خروب ووضع الكرة بسهولة في الشباك، قبل أن يعادل نجم منتخبنا الوطني وسام أبو علي النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، من كرة عرضية حولها برأسه في شباك الحارس الأردني يزيد أبو ليلى.

وأضاف المنتخب الأردني الهدف الثاني بعد مرور خمس دقائق على انطلاق الشوط الثاني عبر يزن النعيمات، والثالث في الدقيقة 72 عبر نور الروابدة.

وتجمد رصيد منتخبنا عند نقطة تحصل عليها من التعادل أمام كوريا الجنوبية في الجولة الأولى، وبقي في المركز الخامس، بينما قفز المنتخب الأردني إلى الصدارة مؤقتا ورفع رصيده إلى 4 نقاط.


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