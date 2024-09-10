طوباس فجرا :خمس شهداء وقصف جوي واجتياح

(MENAFN
- Palestine News Network
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طوباس /PNN / استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين فجر اليوم الاربعاء بقصف جوي اسرائيلي لاحد المواقع بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ان طواقمها تمكنت من انتشال خمسة شهداء في قصف قرب مسجد التوحيد في طوباس وجرى نقلهم إلى المستشفى.
وأضافت الجمعية ان قوات الاحتلال منعت سيارات من التوجه لنقل باقي الإصابات من الموقع.
واعلنت مصادر طبية ومحلية عن استشهاد خمسة مواطنين جراء قصف إسرائيلي على طوباس وسط تصعيد عسكري موضحة ان الشهداء هم محمد سعيد حسين صوافطة (١٩ عاما) و مجد برهان جميل صوافطة (٢٣ عاما) و قيس صائب راتب صوافطة (٢٤ عاما) و ياسين أحمد علي صوافطة (٢٢ عاما) و طلبة محمود جميل بشارات (١٨ عاما).
وتم إعلان الإضراب في طوباس حدادا على أرواح الشهداء.
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أطراف وأحياء بمدينة طوباس وأعلنت حظر التجوال فيها، وحاصرت
مستشفى طوباس التركي الحكومي، بالإضافة إلى اقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس.
وقالت مصادر اعلامية محلية إن مدينة طوباس شهدت في الساعة الأخيرة، انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال عند أطرافها وفي محيطها.
ونقلت المصادر أن قوات الاحتلال تنتشر عند أطراف مدينة طوباس وخاصة في المنطقة الشمالية منها.ويتزامن ذلك مع حركة نشطة لطائرات الاستطلاع المسيرة والمروحيات في سماء المحافظة وعلى ارتفاعات منخفضة.
كما شرعت قوات الاحتلال بمحاصرة مستشفى طوباس التركي الحكومي في الأطراف الشمالية للمدينة، وأغلقت الشوارع الواصلة إليه ودفعت
بتعزيزات الى الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، في وقت لاحق، بلدة طمون جنوب شرق طوباس.
يأتي هذا الاقتحام ضمن سلسلة من التصعيدات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، حيث تقوم قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات عسكرية واقتحامات متكررة في مختلف المدن الفلسطينية،
وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طولكرم ومخيميها، مساء أمس واعلن عن استشهاد مواطنين واصابة عشرة آخرين.
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