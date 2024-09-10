طوباس فجرا :خمس شهداء وقصف جوي واجتياح

MENAFN - Palestine News ) طوباس /PNN / استشهد خمسة مواطنين فلسطينيين فجر اليوم الاربعاء بقصف جوي اسرائيلي لاحد المواقع بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ان طواقمها تمكنت من انتشال خمسة شهداء في قرب مسجد التوحيد في طوباس وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وأضافت الجمعية ان قوات الاحتلال منعت سيارات من التوجه لنقل باقي الإصابات من الموقع.

واعلنت مصادر طبية ومحلية عن استشهاد خمسة مواطنين جراء قصف إسرائيلي على طوباس وسط تصعيد عسكري موضحة ان الشهداء هم محمد سعيد حسين صوافطة (١٩ عاما) و مجد برهان جميل صوافطة (٢٣ عاما) و قيس صائب راتب صوافطة (٢٤ عاما) و ياسين أحمد علي صوافطة (٢٢ عاما) و طلبة محمود جميل بشارات (١٨ عاما).

وتم إعلان الإضراب في طوباس حدادا على أرواح الشهداء.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، أطراف وأحياء بمدينة طوباس وأعلنت حظر التجوال فيها، وحاصرت

مستشفى طوباس التركي الحكومي، بالإضافة إلى اقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وقالت مصادر اعلامية محلية إن مدينة طوباس شهدت في الساعة الأخيرة، انتشارا مكثفا لقوات الاحتلال عند أطرافها وفي محيطها.

ونقلت المصادر أن قوات الاحتلال تنتشر عند أطراف مدينة طوباس وخاصة في المنطقة الشمالية منها.ويتزامن ذلك مع حركة نشطة لطائرات الاستطلاع المسيرة والمروحيات في سماء المحافظة وعلى ارتفاعات منخفضة.

كما شرعت قوات الاحتلال بمحاصرة مستشفى طوباس التركي الحكومي في الأطراف الشمالية للمدينة، وأغلقت الشوارع الواصلة إليه ودفعت

بتعزيزات الى الحواجز العسكرية المحيطة بالمدينة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، في وقت لاحق، بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

يأتي هذا الاقتحام ضمن سلسلة من التصعيدات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، حيث تقوم قوات الاحتلال بتنفيذ عمليات عسكرية واقتحامات متكررة في مختلف المدن الفلسطينية،



وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت مدينة طولكرم ومخيميها، مساء أمس واعلن عن استشهاد مواطنين واصابة عشرة آخرين.