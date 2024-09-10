الجيش ينفذ موجة غارات هي الاعنف والاوسع ضد جنوب لبنان منذ بدء الحرب

(MENAFN
- Palestine News Network
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جنوب لبنان /PNN / نفذت طائران الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء موجات متتالية من عمليات القصف على مناطق جنوب لبنان وفق مصادر اعلامية لبنانية وعربية.
وقال الصحفي الاسرائيلي ألموغ بوكير نقلا عن مصادر قيادية في الجيش الاسرائيلي قولها ان سلاح الجو الاسرائيلي نفذ موجة غارات واسعة ضد جنوب لبنان.
و وصفت الصحافة الاسرائيلية الغارات الاسرائيلية على جنوب لبنان انها الاعنف والاوسع على لبنان منذ بدء الحرب والتصعيد العسكري بين حزب الله واسرائيل.
وقالت المصادر ان الغارات شملت العديد من المواقع لكنها تركزت في مدينة صور.
وبحسب المصادر اللبنانية فقد شنت قوات الاحتلال غارات جوية شكلت من خلالها احزمة نارية في محيط صور حيث تم رصد ستة عشر غارة في دفعة الغارات الاولى التي شنتها على مواقع الجنوب اللبناني.
المصادر اللبنانية قالت ان الاحزمة النارية الجرية التي شنها طيران الاحتلال، استهدفت المنطقة الحرجية المتصلة بين أطراف بلدات زبقين والشعيتية والقليلة جنوبي لبنان دون الاعلان عن المناطق المستهدفة او اذا ما كانت قد وقعت خسائر مادية او بالارواح في هذه الغارات.
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