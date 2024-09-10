Wednesday, 11 September 2024 09:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجيش ينفذ موجة غارات هي الاعنف والاوسع ضد جنوب لبنان منذ بدء الحرب

9/10/2024 11:45:59 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنوب لبنان /PNN / نفذت طائران الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاربعاء موجات متتالية من عمليات القصف على مناطق جنوب لبنان وفق مصادر اعلامية لبنانية وعربية.

وقال الصحفي الاسرائيلي ألموغ بوكير نقلا عن مصادر قيادية في الجيش الاسرائيلي قولها ان سلاح الجو الاسرائيلي نفذ موجة غارات واسعة ضد جنوب لبنان.

و وصفت الصحافة الاسرائيلية الغارات الاسرائيلية على جنوب لبنان انها الاعنف والاوسع على لبنان منذ بدء الحرب والتصعيد العسكري بين حزب الله واسرائيل.

وقالت المصادر ان الغارات شملت العديد من المواقع لكنها تركزت في مدينة صور.



وبحسب المصادر اللبنانية فقد شنت قوات الاحتلال غارات جوية شكلت من خلالها احزمة نارية في محيط صور حيث تم رصد ستة عشر غارة في دفعة الغارات الاولى التي شنتها على مواقع الجنوب اللبناني.

المصادر اللبنانية قالت ان الاحزمة النارية الجرية التي شنها طيران الاحتلال، استهدفت المنطقة الحرجية المتصلة بين أطراف بلدات زبقين والشعيتية والقليلة جنوبي لبنان دون الاعلان عن المناطق المستهدفة او اذا ما كانت قد وقعت خسائر مادية او بالارواح في هذه الغارات.

MENAFN10092024000205011050ID1108660057

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث