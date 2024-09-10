وزير الإسكان يتابع تسويق السعودية المصرية لمشروعات المجتمعات العمرانية

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان، اجتماعاً أمس الإثنين، لمتابعة معدلات الشركة السعودية المصرية للتعمير في تسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلى عن الموقف الحالى لخطط الشركة السعودية المصرية للتعمير، لتسويق العديد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية وغيرها من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
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وأكد ضرورة الالتزام بالمواقيت الزمنية المحددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.
وأوضح الشربيني، أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، ورفع نسب الإشغال والسكن بتلك المدن، وتعظيم العوائد لمواصلة جهودها فى تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشرائح المتعددة للمجتمع المصري، واستمرار دورها في مشروعات التطوير العمراني، والتي يتم تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.
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