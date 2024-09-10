وزير الإسكان يتابع تسويق السعودية المصرية لمشروعات المجتمعات العمرانية

MENAFN - Al-Borsa News) عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان، اجتماعاً أمس الإثنين، لمتابعة معدلات الشركة السعودية المصرية للتعمير في تسويق بعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

واستمع وزير الإسكان لشرح تفصيلى عن الموقف الحالى لخطط الشركة السعودية المصرية للتعمير، لتسويق العديد من المشروعات السكنية والتجارية والإدارية والترفيهية وغيرها من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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وأكد ضرورة الالتزام بالمواقيت الزمنية المحددة لخطط التسويق، ومتابعتها وتقييمها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وتعظيم العوائد المالية.

وأوضح الشربيني، أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة، ورفع نسب الإشغال والسكن بتلك المدن، وتعظيم العوائد لمواصلة جهودها فى تنفيذ المشروعات السكنية والتنموية بأنواعها المختلفة لتلبية احتياجات ومتطلبات الشرائح المتعددة للمجتمع المصري، واستمرار دورها في مشروعات التطوير العمراني، والتي يتم تمويل جزء منها من عوائد المشروعات المستهدفة للتسويق.