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التعاون مع مطورى القاهرة الجديدة على مائدة قطاع الأعمال

9/10/2024 11:09:13 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) بحث المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام ، مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، فرص ومجالات التعاون المشترك.

و‎استعراض اللقاء العديد من الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة لدى الشركات التابعة فى مجال التطوير العقارى.

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و‎أكد شيمى، أن استغلال أصول الشركات بالشكل الأمثل وتنميتها وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها يمثل أحد الأهداف الرئيسية فى استراتيجية الوزارة، ضمن برنامج عمل الحكومة .

وأشار إلى الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وقال إن هناك العديد من نماذج الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص فى الشركات التابعة بمجالات متعددة، ودعم مزيد من الشراكات خاصة فى ظل وجود فرص استثمارية واعدة فى قطاعات متنوعة ومن بينها التطوير العقارى، وفى مواقع متميزة للغاية بمختلف المحافظات تصلح لمشروعات عديدة سكنية وتجارية وإدارية وسياحية وغيرها.

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