التعاون مع مطورى القاهرة الجديدة على مائدة قطاع الأعمال

(MENAFN
- Al-Borsa News) بحث المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام
، مع أعضاء مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، فرص ومجالات التعاون المشترك.
واستعراض اللقاء العديد من الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة لدى الشركات التابعة فى مجال التطوير العقارى.
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وأكد شيمى، أن استغلال أصول الشركات بالشكل الأمثل وتنميتها وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها يمثل أحد الأهداف الرئيسية فى استراتيجية الوزارة، ضمن برنامج عمل الحكومة .
وأشار إلى الحرص على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وقال إن هناك العديد من نماذج الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص فى الشركات التابعة بمجالات متعددة، ودعم مزيد من الشراكات خاصة فى ظل وجود فرص استثمارية واعدة فى قطاعات متنوعة ومن بينها التطوير العقارى، وفى مواقع متميزة للغاية بمختلف المحافظات تصلح لمشروعات عديدة سكنية وتجارية وإدارية وسياحية وغيرها.
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