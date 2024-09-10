زياة رأس مال المقاولون العرب إلى 15 مليار جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) وافقت الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، على زيادة رأس مال الشركة المرخص به من 10 إلى 15 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 8.5 إلى 9.25 مليار جنيه، بزيادة 750 مليون جنيه.

وترأس المهندس شريف الشربينى، الإسكان، صباح اليوم، الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب، حيث تم اعتماد القوائم المالية للشركة للعام المالى 2022-2023، ومشروع الموازنة التخطيطية للعام المالى 2024-2025.

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وأظهرت نتائج أعمال الشركة خلال العام 2022-2023، الانتهاء من تنفيذ 135 مشروعاً، ونموًا فى قيمة الأعمال المنفذة بمعدل 19.6% عن العام السابق، وزيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة، واستمرارية زيادة رأس مالها المدفوع من نتائج أعمالها، ليصل جملة ما تم سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة إلى 2.750 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء.

وأكد الشربينى، أن العام المالى 2022-2023 شهد عدة تحديات اقتصادية، أهمها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة والتغيرات فى أسعار الطاقة، وهو ما أثر على الإنفاق الاستثمارى فى القطاعات الاقتصادية لمعظم الدول ومنها مصر، كما كان له بالغ الأثر فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات وإعادة ترتيب أوجه وأولويات الإنفاق العام.

وتابع وزير الإسكان:“على الرغم من ذلك فقد تعاملت مصر مع هذه التحديات بسياسة متوازنة وسريعة، من خلال الاستمرار فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة آثار هذه التحديات، واحتواء أكبر قدر من الضغوط التضخمية على المواطنين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات فى مجال زيادة الأجور والمعاشات واتخاذ حزمة من القرارات لمضاعفة آليات وسبل الحماية الاجتماعية، إضافة إلى الاستمرار فى المشروعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين وتهدف إلى الارتقاء بأوضاعهم المعيشية”.

وأضاف وزير الإسكان، أن شركة المقاولون العرب تعتبر أحد الأذرع الاستثمارية الهامة لتنفيذ خطط التنمية والنمو فى الدولة المصرية، والمساهمة فى تعزيز صورة مصر بالخارج من خلال قيامها بتنفيذ المشروعات التنموية فى الدول الأفريقية والعربية، لذا فإن الشركة عليها أن تعمل باستمرار لدعم قدرتها التنافسية والحصول على حصة سوقية من المشروعات التى يتم طرحها بالداخل والخارج لضمان استمرارية نموها.