6 آلاف شخص و105 شركات يشاركون في المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة

MENAFN - Al-Borsa News) قال عاطف سالم المنسق العام للمنتدي الحضري العالمي، إن عدد من سجلوا حتى الآن للمشاركة في المنتدى تخطى 6 آلاف شخص، كما بلغ عدد من سجل من الشركات لحضور المعرض 105 شركات حتى الآن، مضيفًا أنه تم تجهيز دعوات الحضور تمهيدًا لإرسالها لكبار الشخصيات والمسئولين بمختلف دول العالم.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الترتيبات الجارية لأعمال استضافة المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة ((WUF12)) بالقاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.

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وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المُتابعة المُستمرة لمختلف الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بعقد المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، والمقرر أن تستضيفه القاهرة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، والتعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية لترتيب الفعاليات المصاحبة للمنتدى ومستوي الحضور.

وخلال الاجتماع، تناول شريف الشربيني، وزير الإسكان، بالشرح المُفصل، الجهود التي تقوم بها الوزارة بالمشاركة مع وزارة التنمية المحلية وتحت إشراف المنسق الوطني للمنتدى، حيث يجري متابعة الإجراءات التنفيذية واللوجستية المقررة من برنامج الهابيتات، والتي تقوم بها الشركة المُنظمة GCM، ومنها اعتماد تصميم الموقع العام الخاص بالمنتدي بالكامل، وتصميم الجناح المصري بالمعرض على مساحة 1500 م2، وكذا الاتفاق على الخطة التسويقية بمطار القاهرة، بالإضافة إلى تحديد الشكل النهائي للزي الموحد للمنظمين والمتطوعين.

كما قدم وزير الإسكان، شرحًا للبرنامج المُقترح للمنتدى الحضري العالمي، وعدد من الجلسات الخاصة المقرر عقدها على مدار أيام انعقاد المنتدى.

واستعرض، أيضًا، المخطط العام لمنطقة استضافة المنتدى، والموقع العام لمنطقة المعرض التي تتضمن أجنحة الدول والمؤسسات المشاركة، وخيمة التسجيل، والبوابات الرئيسية، والمداخل المختلفة لمنطقة القاعات، بالإضافة إلى نماذج من الأجنحة الصغيرة بالمعرض، والمحتويات التسويقية للمشاركين بالمنتدى، ومختلف التفاصيل اللوجستية للمنتدى.

ولفت إلى مشاركة 102 منظمة دولية ومحلية من 49 دولة في المعرض المقام على مساحة أكثر من 6 آلاف م2، مستعرضًا ما تم التوصل إليه مع عدد من كبار المطورين العقاريين للمشاركة في رعاية المنتدى.