إيرادات المقاولون العرب تسجل 42.4 مليار جنيه خلال 2022-2023 بنمو 19.6%

(MENAFN
- Al-Borsa News) حققت شركة المقاولون العرب إيرادات بقيمة 42.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2022-2023، مقابل 35.44 مليار العام السابق بزياده قدرها 19.6%.
وقدم المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ملخصا للتقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة ونتائجها المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2023، خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب برئاسة المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان.
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وقال العصار، إن الشركة حققت 121% من الخطة المستهدفة، وفائض بنسبة 133.7% من الفائض المستهدف، حيث بلغت إيرادات الشركة خلال العام المالى 2022-2023 نحو 42.4 مليار جنيه مقابل 35.44 مليار العام السابق بزياده قدرها 19.6%.
كما تم تحقيق إيرادات عن أعمال الشركة بالخارج بقيمة 15.151 مليار جنيه خلال 2022-2023 مقابل 7.66 مليار جنيه بالعام السابق بارتفاع قدره 7.48 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 98%.
كما حققت“المقاولون العرب” أرباحًا صافية بلغت 916 مليون جنيه فى 2022-2023 مقابل صافى أرباح قدرها 745 مليون جنيه خلال عام 2021-2022 بزيادة قدرها 22.9%، وتحقيق نمو مستمر فى حقوق الملكية“حصة المال العام بالشركة” حيث تم زيادة حقوق الملكية من 10.334 مليار جنيه فى 30 يونيو 2022 إلى 11.726 مليار جنيه فى 30 يونيو 2023، كما تم استيعاب ما طرأ من زيادات سيادية على المرتبات والتأمينات الاجتماعية دون تحميل أى أعباء على الموازنه العامة للدولة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة انتهت من تنفيذ وتسليم 135 مشروعاً، وتعاقدت على تنفيذ 128 مشروعاً جديداً، وهو ما يعكس الأداء الجيد للشركة فى مشروعاتها والذى يرسخ من مكانتها ودورها الريادى فى قطاع المقاولات المصرى، ويظهر ذلك فى مشاركة الشركة فى تنفيذ معظم المشروعات القومية.
كما أن الشركة فتحت أسواقا خارجية جديدة لأعمالها، وتوسعت فى أعمالها بالأسواق القائمة، حيث حصلت على مشروعات للمرة الأولى بدولة جزر القمر، وأعادت تشغيل فرعها بدولة ليبيا، وحصلت على مشروعات جديدة بدولتى الكويت وتشاد.
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