إيرادات المقاولون العرب تسجل 42.4 مليار جنيه خلال 2022-2023 بنمو 19.6%

MENAFN - Al-Borsa News) حققت شركة المقاولون العرب إيرادات بقيمة 42.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2022-2023، مقابل 35.44 مليار العام السابق بزياده قدرها 19.6%.

وقدم المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، ملخصا للتقرير السنوى لمجلس إدارة الشركة ونتائجها المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2023، خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة المقاولون العرب برئاسة المهندس شريف الشربينى، الإسكان.

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وقال العصار، إن الشركة حققت 121% من الخطة المستهدفة، وفائض بنسبة 133.7% من الفائض المستهدف، حيث بلغت إيرادات الشركة خلال العام المالى 2022-2023 نحو 42.4 مليار جنيه مقابل 35.44 مليار العام السابق بزياده قدرها 19.6%.

كما تم تحقيق إيرادات عن أعمال الشركة بالخارج بقيمة 15.151 مليار جنيه خلال 2022-2023 مقابل 7.66 مليار جنيه بالعام السابق بارتفاع قدره 7.48 مليار جنيه بنسبة ارتفاع 98%.

كما حققت“المقاولون العرب” أرباحًا صافية بلغت 916 مليون جنيه فى 2022-2023 مقابل صافى أرباح قدرها 745 مليون جنيه خلال عام 2021-2022 بزيادة قدرها 22.9%، وتحقيق نمو مستمر فى حقوق الملكية“حصة المال العام بالشركة” حيث تم زيادة حقوق الملكية من 10.334 مليار جنيه فى 30 يونيو 2022 إلى 11.726 مليار جنيه فى 30 يونيو 2023، كما تم استيعاب ما طرأ من زيادات سيادية على المرتبات والتأمينات الاجتماعية دون تحميل أى أعباء على الموازنه العامة للدولة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة انتهت من تنفيذ وتسليم 135 مشروعاً، وتعاقدت على تنفيذ 128 مشروعاً جديداً، وهو ما يعكس الأداء الجيد للشركة فى مشروعاتها والذى يرسخ من مكانتها ودورها الريادى فى قطاع المقاولات المصرى، ويظهر ذلك فى مشاركة الشركة فى تنفيذ معظم المشروعات القومية.

كما أن الشركة فتحت أسواقا خارجية جديدة لأعمالها، وتوسعت فى أعمالها بالأسواق القائمة، حيث حصلت على مشروعات للمرة الأولى بدولة جزر القمر، وأعادت تشغيل فرعها بدولة ليبيا، وحصلت على مشروعات جديدة بدولتى الكويت وتشاد.