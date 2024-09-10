مكى العقارية تطرح مشروعًا تجاريًا باستثمارات مليار جنيه فى القاهرة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة“مكى العقارية” لطرح مشروع تجارى فى مدينة القاهرة الجديد باستثمارات مليار جنيه، ومبيعات مستهدفة تصل إلى 1.4 مليار جنيه.

قال أحمد مكى، رئيس مجلس إدارة شركة مكى العقارية، إن المشروع الجديد بنشاط إدارى تجارى وسيقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويضم وحدات بمساحات تبدأ من 30 متر إلى 150 متر مربع.

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وأضاف مكى لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى بقيمة 500 مليون جنيه، مقابل 250 مليون جنيه مبيعات الشركة خلال العام الماضى.

وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 80 مليون جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقًا لخطط التنفيذ الموضوعة.

وأشار إلى أن الشركة قامت بعمل تعاقدات على الأعمال الإنشائية بقيمة 50 مليون جنيه خلال العام الماضى.

وقال مكى، إن حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج تمثل نحو 40% من حجم مبيعات الشركة، مشيرا إلى أن منطقة التجمع الخامس تعتبر من أكثر المناطق جذبًا للاستثمار وتسيطر على نسبة كبيرة من طلبات الشراء فى السوق العقارى.

وأضاف أن الشركة تمتلك محفظة أراض بمساحة 50 ألف متر مربع بقيمة استثمارية تصل إلى نحو 2 مليار جنيه.

وأوضح أن الشركة طرحت مشروع“جاردينيا بلازا مول” خلال الربع الثانى من العام الجارى على مساحة 3 آلاف متر مربع فى مدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المشروع عبارة عن مول تجارى إدارى طبى، ويضم وحدات بمساحات تبدأ من 35 متر مربع للوحدات التجارية، و30 متر مربع للوحدات الإدارية والطبية، ومن المقرر الانتهاء منه وتسليمه للعملاء بنهاية عام 2026.