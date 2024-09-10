مكى العقارية تطرح مشروعًا تجاريًا باستثمارات مليار جنيه فى القاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تخطط شركة“مكى العقارية” لطرح مشروع تجارى فى مدينة القاهرة الجديد باستثمارات مليار جنيه، ومبيعات مستهدفة تصل إلى 1.4 مليار جنيه.
قال أحمد مكى، رئيس مجلس إدارة شركة مكى العقارية، إن المشروع الجديد بنشاط إدارى تجارى وسيقام على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويضم وحدات بمساحات تبدأ من 30 متر إلى 150 متر مربع.
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وأضاف مكى لـ”البورصة”، أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية خلال العام الجارى بقيمة 500 مليون جنيه، مقابل 250 مليون جنيه مبيعات الشركة خلال العام الماضى.
وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 80 مليون جنيه خلال العام الجارى لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقًا لخطط التنفيذ الموضوعة.
وأشار إلى أن الشركة قامت بعمل تعاقدات على الأعمال الإنشائية بقيمة 50 مليون جنيه خلال العام الماضى.
وقال مكى، إن حصة الأجانب والمصريين العاملين بالخارج تمثل نحو 40% من حجم مبيعات الشركة، مشيرا إلى أن منطقة التجمع الخامس تعتبر من أكثر المناطق جذبًا للاستثمار وتسيطر على نسبة كبيرة من طلبات الشراء فى السوق العقارى.
وأضاف أن الشركة تمتلك محفظة أراض بمساحة 50 ألف متر مربع بقيمة استثمارية تصل إلى نحو 2 مليار جنيه.
وأوضح أن الشركة طرحت مشروع“جاردينيا بلازا مول” خلال الربع الثانى من العام الجارى على مساحة 3 آلاف متر مربع فى مدينة القاهرة الجديدة، باستثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه.
وأشار إلى أن المشروع عبارة عن مول تجارى إدارى طبى، ويضم وحدات بمساحات تبدأ من 35 متر مربع للوحدات التجارية، و30 متر مربع للوحدات الإدارية والطبية، ومن المقرر الانتهاء منه وتسليمه للعملاء بنهاية عام 2026.
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