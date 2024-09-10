A Capital تطلق ماريوت ريزيدنس بالتعاون مع أورنچ مصر

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- Al-Borsa News) أعلنت شركة A capital Holding للتطوير العقارى، عن تعاونها مع أورنچ مصر، لتزويد مشروعها الجديد“ماريوت ريزيدنس هليوبوليس” فى مصر الجديدة بتقنيات المدن الذكية المتطورة.
ويشمل الاتفاق تزويد مشروع“ماريوت ريزيدنس هليوبوليس” الذى يضم 2000 وحدة على مساحة 258 ألف متر مربع، بتقنيات التشغيل الآلى للمنازل عالية الرفاهية والتى تتيح تفعيل خدمات واسعة، ويتضمن تقديم أورنچ مصر لخدمات“Triple Play” وهى خدمات متكاملة تشمل الإنترنت فائق السرعة والـ IPTV والاتصالات الهاتفية الثابتة باستخدام كابلات الفايبر من خلال شبكة داخلية مخصصة للمشروع.
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وقال صلاح عامر، الرئيس التنفيذى لشركة A capital Holding:“نسعى دائماً لتوفير تجربة سكنية عصريّة تتماشى مع رؤية التحول الرقمى للدولة، ومن هذا المنطلق كان لابد من اختيار شريك استراتيجى عالمى يتماشى مع الإدارة العالمية لشركة ماريوت للمشروع”.
وقال هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال بشركة أورنچ، إن الشركة تعمل على الاستثمار فى البنية التحتية والتقنيات الجديدة لتعزيز مكانتها فى سوق تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة داخل المجتمعات السكنية المغلقة.
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