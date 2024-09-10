A Capital تطلق ماريوت ريزيدنس بالتعاون مع أورنچ مصر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة A capital Holding للتطوير العقارى، عن تعاونها مع أورنچ مصر، لتزويد مشروعها الجديد“ماريوت ريزيدنس هليوبوليس” فى مصر الجديدة بتقنيات المدن الذكية المتطورة.

ويشمل الاتفاق تزويد مشروع“ماريوت ريزيدنس هليوبوليس” الذى يضم 2000 وحدة على مساحة 258 ألف متر مربع، بتقنيات التشغيل الآلى للمنازل عالية الرفاهية والتى تتيح تفعيل خدمات واسعة، ويتضمن تقديم أورنچ مصر لخدمات“Triple Play” وهى خدمات متكاملة تشمل الإنترنت فائق السرعة والـ IPTV والاتصالات الهاتفية الثابتة باستخدام كابلات الفايبر من خلال شبكة داخلية مخصصة للمشروع.

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وقال صلاح عامر، الرئيس التنفيذى لشركة A capital Holding:“نسعى دائماً لتوفير تجربة سكنية عصريّة تتماشى مع رؤية التحول الرقمى للدولة، ومن هذا المنطلق كان لابد من اختيار شريك استراتيجى عالمى يتماشى مع الإدارة العالمية لشركة ماريوت للمشروع”.

وقال هشام مهران، نائب الرئيس التنفيذى لقطاع الأعمال بشركة أورنچ، إن الشركة تعمل على الاستثمار فى البنية التحتية والتقنيات الجديدة لتعزيز مكانتها فى سوق تقديم خدمات الاتصالات المتكاملة داخل المجتمعات السكنية المغلقة.