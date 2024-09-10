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نقل بعض صناديق اقتراع الدائرة الثانية بعمان لمراكز التجميع

9/10/2024 7:27:52 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - شرعت الهيئة المستقلة للانتخاب بنقل بعض صناديق الاقتراع في الدائرة الثانية/ عمَّان إلى مراكز التجميع، عقب الانتهاء من الفرز الأولي ضمن مراكز الاقتراع.

وستباشر الجهات المختصة تجميع النتائج قبل إرسالها إلى مراكز استخراج النتائج للإعلان عنها رسميًا عقب ذلك.

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