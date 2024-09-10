اصدار جداول المراحل المتبقية من ذهاب دوري المحترفين

MENAFN - Khaberni) خبرني - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، جدول مواعيد وأماكن إقامة المباريات للأسابيع من الرابع وحتى الحادي عشر من الأردني للمحترفين CFI لموسم 2024/2025.

ويراعي جدول المباريات فترات التوقف الدولية لمنتخب النشامى، ومشاركته بالدور الثالث والحاسم من تصفيات كأس العالم 2026، بالإضافة إلى مشاركة فريقي الحسين والوحدات في دوري أبطال آسيا 2، ومنحهم فترات الراحة المناسبة.

كما يراعي الجدول إقامة دور الـ 32 من بطولة كأس الأردن CFI خلال الفترة من 20 – 24 تشرين الثاني، بمشاركة أندية المحترفين والدرجة الأولى، وأندية الدرجة الثانية المتأهلة من الدور التمهيدي للبطولة، فيما يقام دور الـ 16 خلال الفترة 12 – 14 كانون الأول، على أن تلعب منافسات دور الـ 8 خلال الفترة من 19 – 22 من الشهر ذاته.

وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري الكامل من مرحلتين ذهابا وإيابا، بحيث يتوج باللقب الفريق الحاصل على أعلى عدد من النقاط.

ويشهد الدوري الأردني للمحترفين هذا الموسم إجراء تحديث على نظام البطولة، حيث سيتم تقليص عدد الفرق إلى 10 ابتداء من الموسم القادم 2025/2026، بتهبيط أربعة فرق من دوري المحترفين إلى دوري الدرجة الأولى فيما يصعد فريقان من دوري الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين.

ويتصدر الأهلي ترتيب الفرق برصيد 9 نقاط، يليه الوحدات والحسين بـ7 نقاط لكل منهما، الرمثا 6، ثم الفيصلي 5، يليهم الصريح والسلط ومغير السرحان 4، شباب الأردن 3، معان بنقطة وحيدة، والجزيرة وشباب العقبة (دون نقاط).