«القابضة ADQ» تؤسس «كيو موبيليتي» لدعم خدمات النقل

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت ((القابضة)) (ADQ)، عن تأسيس شركة ((كيو موبيليتي)) (Q Mobility)، بهدف تحسين التنقل من خلال حلول نقل ذكية.
وستتولى الشركة إدارة عمليات وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية (درب)، ومنظومة المواقف في أبوظبي (مواقف)، تحت إشراف دائرة البلديات والنقل متمثلة بمركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، مع تقديم حلول مستدامة ومتكاملة تدعم نمو الإمارة وتطورها.
وستركز ((كيو موبيليتي)) على توفير حلول موثوقة ومريحة عبر توظيف أحدث التقنيات المبتكرة. وتعد الشركة جزءاً من محفظة قطاع النقل والخدمات اللوجستية، التابعة لـ((القابضة)) (ADQ)، التي تتضمن مطارات أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، والاتحاد للطيران، وطيران ويز أبوظبي، والاتحاد للقطارات.وتشرف منظومة ((درب))، التي أطلقت في عام 2021، على إدارة ثماني بوابات تعرفة مرورية في إمارة أبوظبي موزعة على الجسور الرئيسية المؤدية من المدينة وإليها، وأسست منظومة ((مواقف)) في عام 2009 لتزويد السائقين في الإمارة بمواقف عامة.
MENAFN10092024000110011019ID1108659810
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.