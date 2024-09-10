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«القابضة ADQ» تؤسس «كيو موبيليتي» لدعم خدمات النقل

9/10/2024 7:27:48 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ((القابضة)) (ADQ)، عن تأسيس شركة ((كيو موبيليتي)) (Q Mobility)، بهدف تحسين التنقل من خلال حلول نقل ذكية.

وستتولى الشركة إدارة عمليات وتطوير منظومة أبوظبي للتعرفة المرورية (درب)، ومنظومة المواقف في أبوظبي (مواقف)، تحت إشراف دائرة البلديات والنقل متمثلة بمركز النقل المتكامل (أبوظبي للتنقل)، مع تقديم حلول مستدامة ومتكاملة تدعم نمو الإمارة وتطورها.

وستركز ((كيو موبيليتي)) على توفير حلول موثوقة ومريحة عبر توظيف أحدث التقنيات المبتكرة. وتعد الشركة جزءاً من محفظة قطاع النقل والخدمات اللوجستية، التابعة لـ((القابضة)) (ADQ)، التي تتضمن مطارات أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، والاتحاد للطيران، وطيران ويز أبوظبي، والاتحاد للقطارات.وتشرف منظومة ((درب))، التي أطلقت في عام 2021، على إدارة ثماني بوابات تعرفة مرورية في إمارة أبوظبي موزعة على الجسور الرئيسية المؤدية من المدينة وإليها، وأسست منظومة ((مواقف)) في عام 2009 لتزويد السائقين في الإمارة بمواقف عامة.

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