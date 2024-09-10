إدراج «إن إم دي سي إنيرجي» في أبوظبي اليوم

يدرج سوق أبوظبي للأوراق المالية أسهم شركة ((إن إم دي سي إنيرجي))، التابعة لمجموعة ((إن إم دي سي))، ضمن السوق الأول ((الفئة الأولى)) اعتباراً من اليوم.

وقال السوق، في تعميم: إن إدراج أسهم الشركة سيكون ضمن قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن سعر سهم الشركة سيعوم لمدة ثلاث جلسات تداول متتالية عند بداية الإدراج، بحيث لا يخضع السعر لحدود الارتفاع والانخفاض اليومي المسموح بها ((15% أعلى و10% أدنى)) خلال هذه الجلسات الثلاث.

وبحسب التعميم، سيكون السعر المرجعي لسهم الشركة عند بدء تداولها في السوق هو سعر الطرح النهائي للاكتتاب العام وهو 2.8 درهم.

وأعلنت ((مجموعة إن إم دي سي)) إغلاق الاكتتاب على أسهم شركتها التابعة ((إن إم دي سي إنيرجي))، بعد تجاوز الطلب على الأسهم المتاحة بـ31.3 مرة، حيث شهد الطرح العام الأولي طلباً قوياً، وتلقى طلبات اكتتاب من المستثمرين فاقت المعروض بكثير، مع وصول إجمالي قيمة الطلبات المقدمة إلى 88 مليار درهم.

وخصصت شركة إن إم دي سي إنيرجي 501 سهم للمكتتب الفرد بالحد الأدنى في الطرح، والبالغ 5000 درهم.