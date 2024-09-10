105 ملايين دولار أرباح «انفستكورب».. والتوزيعات 115 مليوناً

أعلنت شركة انفستكورب كابيتال بي إل سي نتائجها للسنة المالية المنتهية في يونيو 2024، حيث حققت الشركة ربحاً صافياً للعام بلغ 105 ملايين دولار (386.4 مليون درهم) مقارنة مع 113 مليون دولار (415.8 مليون درهم) في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023.

ووافقت الشركة على توزيعات أرباح إجمالية بقيمة 115 مليون دولار (423.2 مليون درهم)، تم دفع 60 مليون دولار منها، وهو ما يمثل عائداً سنوياً نسبته 13% للمساهمين العموميين منذ الإدراج، ويلبي التزامها بتقديم عائد أرباح لا يقل عن 8%.

وبلغ التشغيلي الإجمالي 132 مليون دولار مقابل مصاريف تشغيلية بلغت 8 ملايين دولار، مع بلوغ نسبة الدخل إلى المصاريف 16.5%.

وسجل نمو قوي في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 10% لتصل إلى 117 مليون دولار، مقارنة بـ 106 ملايين دولار في السنة المالية السابقة.

وحققت الأصول المدرة للدخل النقدي في قطاع نشر رأس المال عائداً على الاستثمار بنسبة 13%.

وسجل قطاع خدمات التمويل الرأسمالي زخماً قوياً مع استثمار 883 مليون دولار عبر فئات الأصول وتحقيق عائد على الاستثمار بنسبة 9%، بما يتجاوز العائد المستهدف البالغ 8%.

وأغلقت الشركة بنجاح تسهيلات ائتمانية متجددة بقيمة 800 مليون دولار في مارس 2024، حققت تكلفة أقل لرأس المال مقارنة بالتسهيل السابق داخل المجموعة.

وقال محمد العارضي رئيس مجلس إدارة انفستكورب كابيتال: ((يسعدنا أن نقدم مجموعة قوية من النتائج الافتتاحية للعام بأكمله منذ إدراج الشركة في البورصة في نوفمبر 2023، محققين ربحاً صافياً 105 ملايين دولار. خلال تلك الفترة، سددنا توزيعات أرباحنا بما يتماشى مع التزامنا تجاه المستثمرين)).