«مالية دبي» تنال جائزتين عالميتين في الموارد البشرية من «براندون هول»

فازت دائرة المالية في حكومة دبي بجائزتين عالميتين في مجال الموارد البشرية. وحصدت الدائرة الجائزة الذهبية في ((إدارة رأس المال البشري)) عن ((أفضل برنامج لتكريم الموظفين))، والجائزة البرونزية في ((استقطاب المواهب))، عن ((أفضل برنامج لتوجيه الموظفين))، وذلك ضمن جوائز ((براندون هول)) العالمية المرموقة للموارد البشرية.

وجاء فوز الدائرة بالجائزتين الذهبية والبرونزية بعد منافسة عالمية واسعة في جوائز ((براندون هول))، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً، وشارك فيها مئات الجهات الحكومية والخاصة من أنحاء العالم.

وفاز برنامج تقدير الموظفين وتحفيزهم، المسمى ((مشكورين))، والذي وضعته إدارة الموارد البشرية استناداً على سياستها للتحفيز والتكريم، بالجائزة الذهبية في ((إدارة رأس المال البشري)) عن ((أفضل برنامج لتكريم الموظفين))، نتيجة تنوع مبادرات التحفيز والتقدير التي تضمنها، والبالغ عددها 13 مبادرة، انعكست بمجملها إيجاباً على رفع مستويات السعادة الوظيفية.

من ناحيته، استحوذ برنامج توجيه الموظفين الجدد، ((حياكم))، على الجائزة البرونزية في ((استقطاب المواهب))، عن ((أفضل برنامج لتوجيه الموظفين)).

ويعتبر ((حياكم)) من البرامج الريادية التي تتضمن أساليب وآليات لرعاية الموظفين الجدد واحتضانهم، ويعبر اسمه بوضوح عن ترحيب الدائرة بهم وحرصها على اندماجهم في أسرتها بالصورة المثلى، بما يمكنها من استبقاء أفضل الكفاءات، وبما ينعكس انعكاساً إيجابياً ومباشراً على الاستثمار الأمثل في الموارد البشرية بالدائرة.

وأعرب معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية، عن سروره بمواصلة الدائرة حصد مجموعة من أبرز الجوائز العالمية، التي توجت باثنتين من جوائز ((براندون هول)) الشهيرة.

وهنأ فريق العمل في قطاع الخدمات المؤسسية وإدارة الموارد البشرية على هذا الإنجاز المتميز، وقال: ((نبارك لأفراد أسرة دائرة المالية الفوز بهاتين الجائزتين، وندعو الجميع، في ضوء الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة، إلى مواصلة جهود التطوير والابتكار في سبيل الارتقاء بمكانة الدائرة وبإمارة دبي إلى المراكز الأولى عالمياً)).

وتوجهت هدى حمدان الشيخ، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية، بالتهنئة إلى المدير العام وفريق القيادة وموظفي الدائرة بالفوز بجائزتين مرموقتين في الموارد البشرية، قائلة إن دائرة المالية بلغت اليوم مستوى متفوقاً من الإنجازات على صعيد العمل الحكومي، لا على المستويين المحلي والوطني وحدهما، وإنما على مستوى المنطقة والعالم، وأضافت: ((ما من شك في أهمية الدور الذي تلعبه إدارة الموارد البشرية بدائرة المالية، في الوصول إلى هذا المستوى، بفضل الحرص على استقطاب أفضل المواطنين ذوي الكفاءات العالية والمهارات الفريدة، وتعيينهم ودمجهم في بيئة العمل وضمان راحتهم وسعادتهم، ومنحهم التدريب والتأهيل اللازمين للارتقاء بمستوياتهم المهنية وتمكينهم من صقل مهاراتهم وتطوير خبراتهم)).

وأكدت هدى ماجد العبار، مدير إدارة الموارد البشرية، حرص إدارتها على اتباع أفضل الممارسات المحلية والعالمية في وضع السياسات وتنفيذ البرامج والمبادرات المبتكرة التي تكفل تطوير موظفين يتمتعون بكفاءات عالية ومهارات رفيعة ويغمرهم شعور صادق بالانتماء إلى أسرة دائرة المالية، قائلة إن الفوز بجائزتين عالميتين، ذهبية وبرونزية، في جوانب التقدير والتحفيز وتوجيه الموظفين الجدد، ((يعد خير دليل على صواب النهج الذي نسير عليه بتوجيهات فريق القيادة في الدائرة)).

وأضافت: ((في إطار حرصنا على الريادة، والاطلاع على الجديد والمبتكر في مجال الموارد البشرية، وسعياً منا لمواصلة استقطاب أفضل الكفاءات المواطنة، فإننا نستعد للمشاركة نهاية الشهر الجاري في معرض رؤية الإمارات للوظائف، وندعو الشباب المواطنين الطموحين، سواء من الخريجين أم من أصحاب الخبرة، إلى زيارة منصة دائرة المالية ضمن جناح حكومة دبي الذي تقيمه دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، لنستمع منهم مباشرة إلى قصص نجاحاتهم وإنجازاتهم)).