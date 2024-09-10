بنك دبي التجاري يعلن عن تغييرات قيادية

أعلن بنك دبي التجاري، عن تقاعد مارك زانيلي، المدير العام ورئيس الخزينة وإدارة الموجودات والأسواق العالمية، بعد مسيرة مهنية متميزة امتدت لأكثر من أربعة عقود في القطاع المصرفي، بما في ذلك سبع سنوات من الخدمة المثمرة في بنك دبي التجاري. كما أعلن البنك عن تعيين بيوتر بيدناريك، مديراً عاماً جديداً ورئيساً للخزينة وإدارة الموجودات والأسواق العالمية، خلفاً لمارك زانيلي، وذلك اعتباراً من 9 سبتمبر 2024.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: ((نود أن نعرب عن خالص امتناننا وتقديرنا لمارك زانيلي على مساعيه الاستثنائية وقيادته الحكيمة، حيث كان مارك ركيزة أساسية في مسيرة نجاح البنك. كما أسهمت رؤيته الاستراتيجية والتزامه الراسخ في استقرار عمليات الخزينة وتمهيد الطريق للنمو المستقبلي للبنك)).

وينضم بيوتر للبنك بخبرة واسعة تمتد إلى 25 عاماً في الأسواق المالية والخزينة وإدارة الموجودات والمطلوبات، حيث شغل عدة مناصب قيادية في بنوك كبرى في آسيا وأوروبا، كان آخرها منصب العضو المنتدب وأمين الخزينة للمجموعة في بنك ING لأسواق سنغافورة وهونج كونج واليابان.

واختتم بيرند فان ليندر: ((يمثل تعيين بيوتر بداية فصل جديد ومثير لإدارة الخزينة والأسواق العالمية، حيث ستسهم خبرته الواسعة، إلى جانب نهجه الاستشرافي والتزامه بالاستدامة، في تعزيز قدراتنا وتقديم خدمات رفيعة المستوى لعملائنا ومساهمينا. وأنا على ثقة من أن بيوتر سيقود البنك نحو آفاق جديدة ومبتكرة في المشهد المالي المتطور بسرعة)).