«آي.بي.إم» تعتزم شراء «أكسيل ألفا»

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت شركة الكمبيوتر الأمريكية آي.بي.إم عن اعتزامها الاستحواذ على شركة أكسيل ألفا الموفرة لخدمات شركة البرمجيات العملاقة أوراكل في واشنطن.
وتستهدف آي.بي.إم تعزيز خبراتها في مجال خدمات أوراكل الاستشارية، وخصوصاً في مجال سلاسل الإمداد واللوجستيات والتمويل وإدارة الأداء المؤسسي من خلال عملية الاستحواذ.
ولم تكشف آي.بي.إم التفاصيل المالية للصفقة، والمنتظر إتمامها خلال الربع الأخير من العام الحالي.
MENAFN10092024000110011019ID1108659805
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.