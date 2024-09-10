«آي.بي.إم» تعتزم شراء «أكسيل ألفا»

كشفت شركة الكمبيوتر الأمريكية آي.بي.إم عن اعتزامها الاستحواذ على شركة أكسيل ألفا الموفرة لخدمات شركة البرمجيات العملاقة أوراكل في واشنطن.

وتستهدف آي.بي.إم تعزيز خبراتها في مجال خدمات أوراكل الاستشارية، وخصوصاً في مجال سلاسل الإمداد واللوجستيات والتمويل وإدارة الأداء المؤسسي من خلال عملية الاستحواذ.

ولم تكشف آي.بي.إم التفاصيل المالية للصفقة، والمنتظر إتمامها خلال الربع الأخير من العام الحالي.