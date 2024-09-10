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خسائر الأسهم تطيح بـ 3 مليارديرات من نادي أصحاب الثروات

9/10/2024 7:27:47 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

خرج 3 مليارديرات من عضوية نادي أصحاب الثروات التي تتجاوز الـ100 مليار دولار الأسبوع الماضي، وسط خسائر حادة لأسهم الشركات. وعلى مدار 4 أيام، خسر النادي 3 أشخاص، ليتراجع عدد الأشخاص الذين تتجاوز ثروات كل منهم 100 مليار دولار إلى 12 شخصاً، بحسب شبكة ((سي إن بي سي)).

والمليارديرات الثلاثة هم: رئيس ((إنفيديا)) جين سون هوانغ، ورئيس ((ديل)) مايكل ديل، والملياردير الهندي غوتام أداني، رئيس ومؤسس مجموعة أداني. وانخفضت ثروة هوانغ من مستويات 105 مليارات إلى 90.5 مليار دولار، على مدار 4 جلسات الأسبوع الماضي، ليتراجع من المرتبة الـ18 إلى المركز الـ14 بقائمة بلومبرغ لأثرياء العالم.

وجاء تراجع هوانغ وسط خسائر أسهم إنفيديا بنحو 14 % الأسبوع الماضي. ومع ذلك بلغت مكاسب ثروة هوانغ منذ بداية العام الجاري مستويات 46 مليار دولار. أما بالنسبة لثروة غوتام أداني، فتراجعت من مستويات 102 مليار إلى 99.6 مليار دولار بحلول نهاية جلسة الجمعة. وفيما يتعلق بثروة ديل، فكبدته تراجعات الأسبوع الماضي خسائر بمقدار 10 مليارات دولار، لتنخفض ثروته إلى 96.3 مليار دولار.

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