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«جمعة الماجد» يعرّف بمبادراته في حفظ التراث

9/10/2024 7:27:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، الاثنين، في اللقاء التعريفي الذي نظمته جامعة زايد لطلبتها بهدف تعريفهم بالدور الذي يقوم به المركز في خدمة التراث العالمي.

وقدمت شيخة عبدالله المطيري، رئيس قسمي الثقافة الوطنية والعلاقات العامة في المركز، محاضرة تناولت فيها جهود مركز جمعة الماجد في حفظ التراث الإنساني، مسلطةً الضوء على الخدمات التي يقدمها المركز للباحثين والدارسين. وشارك المركز في ورشة ترميم المخطوطات، قدمها محمد الدالي، رئيس شعبة الترميم اليدوي.

وتحدث أنور الظاهري، رئيس شعبة العلاقات العامة في المركز، عن معرض المخطوطات الذي قدمه المركز في مقر الجامعة، مستعرضاً نماذج من المخطوطات الأصلية التي تعرضت للتلف، وشرح عن الأدوات المستخدمة في ترميم الكتب والوثائق والمخطوطات. وفي ختام اللقاء، شكرت الدكتورة كلثم عمر الماجد، أستاذة مشاركة في جامعة زايد، المركز على مشاركته الفاعلة في اللقاء التعريفي، وقامت بتكريم وفد المركز.

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