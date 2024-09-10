الموسيقى في الإمارات.. دمج التراثي بالحداثي وتطلع للعالمية

تمزج الإمارات عبر فعالياتها الموسيقية بين روائع التراث وألوان الموسيقى الكلاسيكية والعصرية، معززة في الوقت نفسه حضور الفنانين والمواهب الشابة، وداعمة مساعي المحافظة على إرث وازدهار الموسيقى التقليدية الإماراتية، ودمجها مع الموسيقى الكلاسيكية والمؤلفات الأوركسترالية العالمية.

وتؤكد فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، أن دبي تشهد حراكاً موسيقياً بالغ الأهمية والتأثير في كافة قطاعات الفنون الموسيقية. وتتابع: ((تأتي المزج الكلاسيكي للفنون الإماراتية بنظيرتها العالمية، ونمط المؤلفات الأوركسترالية، بمثابه مسار متجدد ومنتعش لموروث ثقافي موسيقي إماراتي، يلفت الأنظار إلى عراقة الآلات الشعبية الموسيقية وكيف يمكن تضمينها في النمط الكلاسيكي للموسيقى الغربية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المقطوعة الموسيقية ((فارس الصحراء)) التي استلهمها المؤلف الموسيقي الإماراتي إيهاب درويش من سيرة الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولا ننسى أيضاً جهود إيمان الهاشمي التي تعد أول ملحنة إماراتية تدمج الآلات الغربية والعربية بمقطوعات من تأليفها بشكل كامل، وأول من لحّنت لحناً عسكرياً بعنوان (الشهيد))).

ترجمة الموروث

ومن جانبه، يقول الفنان محمد مرشد، عازف الساكسفون الأول بالإمارات، تعد الموسيقى الكلاسيكية في الإمارات امتداداً للموروث والتقاليد، وهي إبداع جماعي مشترك، وقد تنقلت بين العديد من مناطق الخليج العربي. وتتداخل نغماتها ومضامينها ما بين البادية والساحل رغم الاختلاف بالمضامين الجوهرية ذات العلاقة بالطبيعة البيئية.

ويضيف: اليوم الموروث الموسيقي الإماراتي يحمل قيمة معرفية وبحثية لا تقدر بثمن، وإعادة طرحه ومزجه مع المقطوعات العالمية تنعش الحراك الثقافي والموسيقي ليس فقط على مستوى الإمارات بل أيضاً على مستوى الخليج والوطن العربي، وذلك يعزز التجريب والاحتكاك بين أنماط مختلفة من الموسيقى.

توثيق شاعري

من جانبها، تشير الفنانة الدكتورة إيمان الهاشمي، أول ملحنة إماراتية وعضو مجلس إدارة ومؤسس في جمعية الموسيقيين، إلى أن الموسيقى الكلاسيكية وتجارب المزج والتجريب الإماراتية تعتبر من أنجح التجارب في توثيق شاعرية الموروث في ما يتعلق بالنغم والإيقاع الإماراتي الأصيل.

وتضيف: اليوم باتت الموسيقى الكلاسيكية بوجه عام تحمل مكانة مهمة في المجتمع الإماراتي، ولها بلا شك دور كبير في عصرنة الموسيقى المحلية وإثراء التراث الثقافي، إلى جانب دورها المؤثر في ربط الشعوب بجذورهم الثقافية وتعزيز الانتماء والهوية.

ويؤكد الباحث في التراث جمعة بن ثالث، أن الموسيقى وإيقاعاتها المتوارثة في الإمارات تعبير عن مجتمع يتميز بمصداقية أفراده وبعفويتهم وعواطفهم الجياشة. ويتابع: تعكس مسألة عصرنة الموسيقى الكلاسيكية المحلية ومزجها ضمن المؤلفات الأوركسترالية، أهمية موروث الإيقاعات والآلات الشعبية وجوهرها ذي الأصول البدوية الراسخة وتأثيرات البيئة والتواصل والاحتكاك بحضارات وشعوب المناطق المجاورة ما منح الإيقاعات والموسيقى الكلاسيكية الإماراتية طابعاً مميزاً متجانساً باقياً مع مرور الزمن، بدعم من المؤسسات الثقافية ودورها المحوري في تطوير مهارات الفنانين الإماراتيين في الموسيقى الكلاسيكية. وهذه البرامج لا تقدم المعرفة النظرية فحسب، بل تركز أيضاً على التدريب العملي، مما يعزز من الأداء الاحترافي والوعي المجتمعي بأهمية الموسيقى الكلاسيكية.