«ندوة الثقافة» تناقش سبل تحفيز العمل التطوعي

عقد، أول من أمس، اجتماع الجمعية العمومية لندوة الثقافة والعلوم، برئاسة بلال البدور، رئيس مجلس إدارة الندوة، وحضور علي عبيد الهاملي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ود. صلاح القاسم، المدير الإداري، وجمال الخياط، المدير المالي، وعائشة سلطان، والمهندس رشاد بوخش، وعلي الشريف، ومريم بن ثاني، أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي هيئة تنمية المجتمع، وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

استهل الاجتماع بلال البدور مشيراً إلى تراجع الإقبال والحماس على العمل التطوعي في أغلبية جمعيات النفع العام، وإن كانت هناك بعض المسببات أو الحواجز في ممارسة البعض للعمل التطوعي، منها ضيق الوقت وبعد المسافات، إلا أن العمل التطوعي هو عمل أصيل في تكوين الإنسان.

وقال البدور: إن وزارة تنمية المجتمع تنبهت إلى أمر عدم الإقبال على العمل التطوعي، وأضافت أمرين، أولهما أهمية صرف مكافآت لأعضاء اللجان وأعضاء مجالس الإدارات، والأمر الثاني اقتراح دخول ما يوازي 30 % من غير الإماراتيين في الجمعية العمومية، ومجالس الإدارات. وذكر البدور أنه يتمنى مزيداً من التحفيز للمواطنين للانخراط في جمعيات النفع العام، والعمل التطوعي.

ونوه البدور بأن الندوة لم يتوقف نشاطها الثقافي أو العلمي في أي ظروف، وهي حريصة على تقديم الرؤى والأفكار لخدمة المجتمع ثقافياً واجتماعياً وعلمياً، من خلال الأنشطة التي تقدمها كافة اللجان ونادي الإمارات العلمي، خاصة المعارض السنوية مثل مهرجان الملصق الدولي، ومعرض الهوايات والمقتنيات، واستحداث جائزة ندوة الثقافة والعلوم للشعر العربي.

واستعرض د. صلاح القاسم خطة النشاط العام للندوة للأعوام 2022، 2023، و2024 بما يتضمنه من ندوات ومعارض فنية ومؤتمرات وإصدارات ومختلف الأنشطة. وقدم جمال الخياط تقرير مدقق الحسابات عن السنوات 2022، 2023 وموازنة عام 2024.

وختم الاجتماع بتوافق جميع الأعضاء على العمل وفق النظام الأساسي للندوة، وتكثيف النشاطات والفعاليات، خلال الفترة المقبلة.