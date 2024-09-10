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«نداء القرنفل».. مدن وقصص وأحداث

9/10/2024 7:27:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تسرد رواية ((نداء القرنفل)) للكاتب المصري مصطفى موسى، التي تصدر قريباً عن ((دار نوفل))، قصصاً وحكايات مشوقة، وأحداثاً سياسية من دون أن تحضر التواريخ بشكل مباشر.

وتدور أحداث الرواية المفعمة بالإثارة، حول ثلاث عائلات من قرية أم عزام، تلك القرية التي تتفرع منها القصص لتمتد إلى القاهرة والإسكندرية، وما تمر به تلك العوائل من أمور ومواقف.

يذكر أن مصطفى موسى روائي وقاص مصري، له سبعة إصدارات أدبية. حصل على المركز الأول في القصة القصيرة من ((مركز مساواة لحقوق الإنسان)) عام 2012، ووصلت روايته ((السنغالي)) إلى القائمة القصيرة لجائزة ((ساويرس)) الأدبية (2016).

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