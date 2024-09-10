«نداء القرنفل».. مدن وقصص وأحداث

(MENAFN
- Al-Bayan)
تسرد رواية ((نداء القرنفل)) للكاتب المصري مصطفى موسى، التي تصدر قريباً عن ((دار نوفل))، قصصاً وحكايات مشوقة، وأحداثاً سياسية من دون أن تحضر التواريخ بشكل مباشر.
وتدور أحداث الرواية المفعمة بالإثارة، حول ثلاث عائلات من قرية أم عزام، تلك القرية التي تتفرع منها القصص لتمتد إلى القاهرة والإسكندرية، وما تمر به تلك العوائل من أمور ومواقف.
يذكر أن مصطفى موسى روائي وقاص مصري، له سبعة إصدارات أدبية. حصل على المركز الأول في القصة القصيرة من ((مركز مساواة لحقوق الإنسان)) عام 2012، ووصلت روايته ((السنغالي)) إلى القائمة القصيرة لجائزة ((ساويرس)) الأدبية (2016).
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