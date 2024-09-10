وفاة الممثل الأمريكي جيمس إيرل

توفي أول من أمس عن 93 عاماً الممثل الأمريكي جيمس إيرل جونز، المعروف بإعارة صوته لشخصية دارث فيدر وبمسيرة غزيرة في المسرح والسينما، حسب ما أعلن مديرو أعماله. وعلى مدى أكثر من 60 عاماً من حياته المهنية، رسخ جيمس إيرل جونز نفسه كواحد من الممثلين الأمريكيين من أصل أفريقي الرائدين في جيله.

وجونز هو أحد الفنانين النادرين الذين حصلوا على كل الجوائز الكبرى في المجال الترفيهي الأمريكية (جوائز إيمي للتلفزيون، وجوائز غرامي للموسيقى، وجوائز الأوسكار للسينما، وجوائز توني للمسرح). ويعود دوره السينمائي الأول إلى ((دكتور سترينجلوف)) للمخرج ستانلي كوبريك، والذي أدى فيه دور الضابط زوغ.