ألبوم بيونسيه خارج ترشيحات جوائز موسيقى «الريف»

(MENAFN
- Al-Bayan)
استبعد المصوتون لجوائز موسيقى الكانتري (الريف) ألبوم ((كاوبوي كارتر)) للمغنية الأمريكية بيونسيه الحائزة على 32 جائزة غرامي، بينما غمروا المغني مورجان والن بسبعة ترشيحات، أول من أمس.
وسيتنافس والن على جائزة أفضل فنان لهذا العام مع لوك كومز وجيلي رول وكريس ستابلتون وليني ويلسون. وأربعة من الترشيحات التي نالها والن جاءت عن أغنيته ((آي هاد سام هيلب)) بالتعاون مع بوست مالون. وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز في حفل يبث مباشرة على قناة إيه.بي.سي في 20 نوفمبر المقبل.
في الربيع الماضي، أصبح ((كاوبوي كارتر)) أول ألبوم لامرأة سوداء يحتل المركز الأول في قائمة بيلبورد لأعلى ألبومات موسيقى الكانتري. كما أصبحت ((تكساس هولد ام)) أول أغنية لامرأة سوداء تتصدر قائمة بيلبورد لأعلى أغنيات موسيقى الكانتري. وقالت بيونسيه إن ألبوم ((كاوبوي كارتر)) نتاج تجربة ((لم تشعر فيها بالترحيب)) في عالم موسيقى الكانتري.
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