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ألبوم بيونسيه خارج ترشيحات جوائز موسيقى «الريف»

9/10/2024 7:27:42 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

استبعد المصوتون لجوائز موسيقى الكانتري (الريف) ألبوم ((كاوبوي كارتر)) للمغنية الأمريكية بيونسيه الحائزة على 32 جائزة غرامي، بينما غمروا المغني مورجان والن بسبعة ترشيحات، أول من أمس.

وسيتنافس والن على جائزة أفضل فنان لهذا العام مع لوك كومز وجيلي رول وكريس ستابلتون وليني ويلسون. وأربعة من الترشيحات التي نالها والن جاءت عن أغنيته ((آي هاد سام هيلب)) بالتعاون مع بوست مالون. وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجوائز في حفل يبث مباشرة على قناة إيه.بي.سي في 20 نوفمبر المقبل.

في الربيع الماضي، أصبح ((كاوبوي كارتر)) أول ألبوم لامرأة سوداء يحتل المركز الأول في قائمة بيلبورد لأعلى ألبومات موسيقى الكانتري. كما أصبحت ((تكساس هولد ام)) أول أغنية لامرأة سوداء تتصدر قائمة بيلبورد لأعلى أغنيات موسيقى الكانتري. وقالت بيونسيه إن ألبوم ((كاوبوي كارتر)) نتاج تجربة ((لم تشعر فيها بالترحيب)) في عالم موسيقى الكانتري.

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