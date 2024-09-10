معالم مصر التاريخية.. سير ثقافية فياضة بالجمال

تحتضن القاهرة أماكن تاريخية تحولت على مر السنين إلى قبلة ثقافية وسياحية، تجذب بجمالها الفريد الزوار من داخل مصر وخارجها.

وبالرغم من كثرة الأماكن وتنوع الاختيارات أمام من يزور القاهرة، إلا أن من أبرز المعالم التاريخية التي ستجبرك على تفقد جوانبها هي بيت الغوري، الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر ويشكل رمزاً من رموز الحضارة المصرية.

ويتكون بيت الغوري من مسجد ومدرسة، ويتميز بمئذنته الفريدة التي تأخذ شكل المبخرة، مع خمسة رؤوس تتوجها، ما يضفي عليه لمسة فنية استثنائية، ويعتبر المكان متكاملاً، حيث يضم أيضاً مدرسة وقبة وغيرها. تلك تأسست داخل صحن المسجد لتدريس مذاهب الفقه الأربعة، حيث توافد الطلاب قديماً من كل حدب وصوب لتلقي العلوم الدينية، وهذا البيت يعكس عبق التاريخ الذي عاشته مصر، ويظل حتى اليوم مكاناً يجذب الزوار لاكتشاف تراثها الثقافي والديني. كما يعد بيت الغوري في القاهرة بوابة إلى ماضي مصر، حيث تُكتب فيه صفحات من تاريخ العلم والدين، ما يجعله وجهة لا يمكن تفويتها لكل من يرغب في استكشاف عمق الحضارة المصرية. قبة الغوري ليست مجرد وجهة تاريخية للسياحة، وهذا ما أكده الباحث الأثري، حسام زيدان، الذي يرى أنها مجموعة متكاملة ولها قصة تاريخية مترابطة عن سقوط الدولة المملوكية وقيام الدولة العثمانية.

وبحسب ما أكد حسام زيدان لـ((البيان))، فالربط بينها وبين باب زويلة سهل لأن هذا الباب عُدم به طومان باي والقبة هي مكان دفنه في الأغلب، وبالتالي لها تاريخ طويل يجعلها قبلة للسياح ومن يريد أيضاً التعرف على تاريخ مصر القديم.

حسام زيدان كشف أسرار قبة الغوري، وذكر أن التنوع الزخرفي والفني والمعماري فيها ثري جداً لأنها منشأة سلطانية وتتبع العصر المملوكي الجركسي والذي كانت الفنون المملوكية فيه وصلت لقمة تطورها. كما يعد بيت السناري معلماً تراثياً فريداً، ويعود تاريخه إلى الدولة العثمانية، فهو يتكون من جزأين، الجزء الغربي ويشمل المقاعد ‏وقاعات الاستقبال والجزء الشرقي ويشمل الغرف الثانوية. وبحسب ما وصفه حسام زيدان، فالبيت له مدخل منكسر وصحن وحواصل لأعمال المنزل وسلاملك وحرملك وعدة أدوار وغرفة ولادة وهذا يعطينا فكرة أن إبراهيم كاتخدا السناري، كان لديه الكثير من الخدم والجواري وهو الأمر الذي لم يكن يتيسر لكثير من الأتباع في العصر العثماني. حسام زيدان أفاد بأن بيت السناري، يعطي فكرة عامة عن الحالة الاقتصادية والفنية والمعمارية الأثرية في العصر العثماني.

الأمر ذاته أكده الباحث الأثري محمد حسن جابر في حديثه لـ((البيان))، إذ يرى أن بيت السناري هو مكان مميز في تاريخ مصر، منوهاً بالمرجعية التاريخية له. بيت السناري بحسب وصفه، يعتبر مميزاً وفريداً بين البيوت الأثرية لما بني عليه من تخطيط متكامل ومميز، وبالرغم من ذلك فالبيوت العثمانية المتمثلة في ((بيت السناري))، تعطي لنا فكرة عن الطبيعة القلقة لهذا العصر لأن قليلاً ما يخلو بيت منها من سراديب فرار.