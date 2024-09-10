500 ألف عنوان دخلت الإمارات في النصف الأول من 2024

أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن السماح بدخول نصف مليون عنوان تقريباً إلى الدولة خلال النصف الأول من العام الحالي، مما يعكس التطور المستمر في قطاع النشر وسهولة الإجراءات الحكومية وسلاسة الخدمات الرقمية المقدمة من المجلس.

وأصدر المجلس أكثر من 46 ألف إذن تداول لمطبوعات بمختلف اللغات في الدولة، وأكثر من 1570 إذن طباعة لكتب محلية عربية وأجنبية بنسبة نمو 16 % عن العام السابق، وأصدر موافقة على أكثر من 18 نصاً سينمائياً، و32 نصاً مسرحياً، و12 نص مسلسلات سيتم تصويرها في الدولة.

وأكد محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام التزام المجلس بتطوير بيئة إعلامية تنافسية، وزيادة الإنتاج الإبداعي بمختلف أشكاله، مع التأكد من الالتزام بالتشريعات والسياسات المعمول بها، وذلك تماشياً مع رؤية المجلس بالريادة في قطاع الإعلام وخلق بيئة ممكنة متطورة وجاذبة في إطار قيم ومبادئ دولة الإمارات عبر توفير محتوى إعلامي هادف ومسؤول، يساهم في نشر المعرفة ويعزز القيم الإيجابية في المجتمع.

وأشار إلى أن صناعة الإعلام تشهد نمواً متسارعاً في دولة الإمارات مدعوماً بالتطورات التكنولوجية، والسياسات الإعلامية المرنة، والخدمات الحكومية السريعة، والبنية التحتية المتطورة في دولة الإمارات وتوفر المرافق التي تحتاجها الشركات والمؤسسات الإعلامية، مؤكداً أن هذه العوامل ترسخ مكانة الإمارات على الخريطة الإعلامية العالمية. وتعكس هذه الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للإعلام زخم الإنتاج الفكري والمعرفي في دولة الإمارات.

ووافق مجلس الإمارات للإعلام على عرض 339 فيلماً في دور السينما بنسبة نمو 7 % عن العام السابق وبمجموع مشاهدات وصلت إلى أكثر من 6 ملايين، وذلك بعد أن تمت متابعة الأفلام من قبل فرق عمل والتأكد من توافقها مع معايير المحتوى الإعلامي الواردة في قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.