2506 متقدمين إلى «منحة صندوق معرض الشارقة للكتاب»

أعلنت ((هيئة الشارقة للكتاب)) عن استقبال 2506 طلبات للحصول على ((منحة صندوق الشارقة الدولي للكتاب للترجمة والحقوق)) في دورته الـ13، منها 1215 خلال البرنامج المهني، الذي أقيم قبيل انطلاق فعاليات الدورة السابقة من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأشارت الهيئة إلى ارتفاع معدل العناوين المعتمدة للحصول على المنحة في دورته الجديدة بنسبة 15.2 %، حيث اعتمدت 303 عناوين للترجمة في عام 2023 مقارنة مع 263 عنواناً في عام 2022، وشملت الكتب المعتمدة 119 عنواناً من اللغة العربية إلى لغات أجنبية، فيما بلغ عدد الأعمال المترجمة من لغات عالمية إلى اللغة العربية 184 كتاباً.

وتأتي منحة الصندوق تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرامية إلى تشجيع حركة الترجمة العربية والعالمية، عبر تقديم منح مالية للناشرين لمساعدتهم على ترجمة أبرز إصداراتهم إلى لغات أخرى، وتتراوح قيمة المنحة الواحدة ما بين 1500 و4000 دولار أمريكي تغطي تكلفة ترجمة الكتاب كلياً أو جزئياً.

وأكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، أن ((منحة صندوق الترجمة)) تعكس التزام هيئة الشارقة للكتاب برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تجاه دعم أثر الترجمة في تعزيز الحوّار بين ثقافات العالم، وفتح الأفق أمام النتاج المعرفي والإبداعي العربي للحضور والمساهمة في مسيرة الحضارة الإنسانية، وفي الوقت نفسه تعزيز حركة الترجمة من لغات أجنبية إلى العربية، وتكريم الناشرين والكتّاب والمفكرين من خلال ترجمة أعمالهم من اللغة العربية وإليها من عدة لغات أجنبية.

وتوزعت العناوين المعتمدة في المنحة من اللغة العربية إلى لغات أجنبية، على 33 إلى اللغة التركية، و19 إلى الإنجليزية، و14 إلى الفارسية، كما اعتمد الصندوق ترجمة 10 أعمال إلى اللغة المالايالامية، و8 إلى المقدونية، و6 إلى البرتغالية ومثلها إلى الألبانية، مقابل 5 إلى الفرنسية، و4 لكل من اليونانية والرومانية، في حين بلغ عدد الكتب المترجمة إلى اللغة الإيطالية 3، وكتابين لكل من الصربية والأوكرانية والتاميلية، وكتاباً واحداً إلى اللغة الألمانية.

وجاءت العناوين المعتمدة من لغات عالمية إلى اللغة العربية، بواقع 71 عنواناً من اللغة الإنجليزية، و40 من اللغة التركية، و13 من الأندونيسية، و11 من الإسبانية، و10 من الفرنسية، كما اعتمد الصندوق ترجمة 7 أعمال من اللغة الإيطالية، و5 من الروسية ومثلها من الصربية، مقابل 4 كتب من اللغة الأوكرانية، و3 من كل من الأرمينية واليابانية والسلوفاكية، وكتابين من الهنغارية، في حين اعتمد الصندوق ترجمة كتاب واحد من اللغة الألمانية والأذربيجانية والجورجية والمالايالامية والنرويجية والفارسية والرومانية.