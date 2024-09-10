«أمناء جائزة محمد بن راشد للمعرفة» يطلع على طلبات الترشح

عقد مجلس أمناء ((جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة)) اجتماعه الأول للعام 2024 للاطلاع على طلبات الترشح للجائزة في نسختها لعام 2024 والتحقق من استيفائها لكل المعايير والشروط، ومناقشة الإجراءات والقوانين المعتمدة، واستعراض التقدم المنجز في خطط الجائزة لسنة 2024، وذلك في مقر مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وترأس الاجتماع جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، نائب رئيس مجلس الأمناء، أمين عام الجائزة، بحضور أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وهم الدكتور علي أحمد الغفلي، الإمارات، والدكتور محمد عثمان الخشت، الرئيس السابق لجامعة القاهرة، وألكسندر جاكوب بوريس زيندر، ممثل جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، والدكتور آلان جودمان الرئيس التنفيذي لمعهد التعليم الدولي.

وشارك في الاجتماع أعضاء المجلس الاستشاري والذي يضم كلاً من: الدكتور أولوف أميلين، مدير متحف جامتلي في السويد، والبروفيسور نيك رولينز، نائب رئيس جامعة هونغ كونغ الصينية، وديفيد بينيت، نائب رئيس قسم التطوير والعلاقات مع الخريجين في جامعة هوارد.

وأكد جمال بن حويرب، خلال الاجتماع، أن المعرفة هي القوة الدافعة للتغيير والابتكار، كما أنها الأداة الأمثل لتطوير حلول متجددة تسهم في تحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل. وهي أحد أهم العوامل الضرورية في التنمية الاجتماعية، لكونها الطريق الأفضل لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة والشاملة.

وثمن الجهود الحثيثة والدور الحيوي الذي قدمه مجلس الأمناء والمجلس الاستشاري للجائزة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم المؤسسات والأفراد، أصحاب الإسهامات المتميزة في المعرفة والتعليم والبحث العلمي، وذلك لتعزيز مكانة الجائزة ودعم رسالتها في نشر المعرفة وتكريس الابتكار. وأشار إلى الدور الإيجابي والفعال لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة في تشجيع التميز في مجالات العلم والتكنولوجيا والتعليم والمعرفة.