Wednesday, 11 September 2024 04:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


21 فناناً «بين المد والجزر» أكتوبر المقبل

9/10/2024 7:27:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يفتتح رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي معرضاً فنياً خليجياً تحت عنوان ((بين المد والجزر: خمسية خليجية))، في الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة 21 فناناً ومجموعات فنية من مختلف دول المنطقة.

يسلط المعرض الضوء على أبرز المحطات في مشهد الفنون البصرية، في مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 2019، ويضم أعمالاً فنية ومعمارية وتصميمية، تتنوع بين الرسم والفيديو والتركيبات الفنية والنحت، تعكس الخصائص الثقافية والبيئية الفريدة للمنطقة.

ويتزامن المعرض، الذي يستمر حتى 8 ديسمبر المقبل مع الذكرى العاشرة لتأسيس رواق الفن، الذي لعب منذ افتتاحه في عام 2014 دوراً محورياً في ترسيخ مكانة جامعة نيويورك أبوظبي وجهة ثقافية بارزة في جزيرة السعديات.

يقام معرض ((بين المد والجزر: خمسية خليجية))، بتقييم فني مشترك من مايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، ودويغو ديمير، القيمة الفنية في رواق الفن والأستاذة المساعدة في تاريخ الفن. وقالت مايا أليسون إنه خلال العقد الأول من إطلاق رواق الفن ومساحة المشروع في جامعة نيويورك أبوظبي، شهدنا زيادة في عدد الفنانين الذين يقدمون أعمالاً فنية مميزة مرتبطة بمنطقة الخليج العربي.

MENAFN10092024000110011019ID1108659793

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث