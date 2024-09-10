21 فناناً «بين المد والجزر» أكتوبر المقبل

يفتتح رواق الفن في نيويورك أبوظبي معرضاً فنياً خليجياً تحت عنوان ((بين المد والجزر: خمسية خليجية))، في الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة 21 فناناً ومجموعات فنية من مختلف دول المنطقة.

يسلط المعرض الضوء على أبرز المحطات في مشهد الفنون البصرية، في مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 2019، ويضم أعمالاً فنية ومعمارية وتصميمية، تتنوع بين الرسم والفيديو والتركيبات الفنية والنحت، تعكس الخصائص الثقافية والبيئية الفريدة للمنطقة.

ويتزامن المعرض، الذي يستمر حتى 8 ديسمبر المقبل مع الذكرى العاشرة لتأسيس رواق الفن، الذي لعب منذ افتتاحه في عام 2014 دوراً محورياً في ترسيخ مكانة جامعة نيويورك أبوظبي وجهة ثقافية بارزة في جزيرة السعديات.

يقام معرض ((بين المد والجزر: خمسية خليجية))، بتقييم فني مشترك من مايا أليسون، المديرة التنفيذية لرواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، ودويغو ديمير، القيمة الفنية في رواق الفن والأستاذة المساعدة في تاريخ الفن. وقالت مايا أليسون إنه خلال العقد الأول من إطلاق رواق الفن ومساحة المشروع في جامعة نيويورك أبوظبي، شهدنا زيادة في عدد الفنانين الذين يقدمون أعمالاً فنية مميزة مرتبطة بمنطقة الخليج العربي.