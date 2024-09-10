احذر خطر الذباب!

ما يحدث على مواقع من انحرافات سلوكية وأخلاقية ومهنية، وصل إلى درجة مهولة من الخطورة والاستفزاز، ما يشير إلى إمكانية انهيار حقيقي لمنظومة التواصل الاجتماعي وانعدام الثقة بها. إن استخدام وسائل التواصل والشبكات الرقمية والمواقع التواصلية، واحدة من سمات الحياة المعاصرة اليوم، لكن المشكلة لم تعد تقتصر على إدمان هذه المواقع أو على وجود مواقع لا أخلاقية أو إمكانية التعرض للنصب والاحتيال عبرها، فالأمر تجاوز هذه المخاطر إلى ما هو أكثر وأخطر، بعد أن ظهرت للجميع صفحات وحسابات مزيفة ليست حقيقية، لكنها تتسمى بأسماء وتستخدم صوراً وشعارات تمكنها من التسرب إلى جميع الحسابات لتمارس خططها الشيطانية، ما يعني أنها حسابات ذات أجندات خارجية وتخريبية في المقام الأول.

ولتحديد هذه الحسابات وإمعاناً في التنبيه لمخاطرها وشرورها، فقد أطلق عليها حسابات (الذباب الإلكتروني)، التي لا يأتي أصحابها للتعارف والتواصل والفائدة أو التسلية كأي متعامل حقيقي، إنما يقتصر دورها على: التشهير، والاستفزاز، وإثارة الكراهية والنعرات، بطرح موضوعات وحوارات جدلية خلافية مستفزة، لتشويه سمعة الأنظمة والأفراد، والتنمر عليهم، وإطلاق الإشاعات والأكاذيب، وتزييف الحقائق، والاتهامات الباطلة.. لهذا وجب الوقوف بقوة وتكاتف لإحباط مخططاتهم، وإفشال ألاعيبهم القذرة. من هنا جاءت حملة ((مكافحة الذباب الإلكتروني)) التي أطلقها معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام.

قد يقع البعض فريسة سهلة لأصحاب هذه الحسابات المزيفة، فيردون على رسائلهم، أو يجادلونهم على منصات التواصل الجماهيرية، ما يزيد من قاعدة وجماهيرية هذه الحسابات بسبب التفاعل وكثرة الردود، من هنا جاء التحذير من الرد على تلك الرسائل. إن ردك على رسالة مشبوهة مستفزة لا تعرف صاحبها، أشبه بفتح صندوق مغلق لا تعرف محتواه، مرسل لك من جهة مجهولة، مثل هذه الطرود لا تجازف بفتحها ومثل هذه الرسائل لا ترد عليها، كن حذراً وتجنب خطر الذباب!