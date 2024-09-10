من «الرفس» إلى «الردح»

سهرنا حتى وقت متأخر مع كرة القدم، وسنصحو مع الفجر ولن نعاود النوم بضع ساعات بعد الصلاة، فنحن على موعد مع ((يوم الردح العظيم))!

الكرة مشكلة أبدية، مثلها مثل قضية فلسطين، قد تيأس منها، وتدّعي في لحظة غضب بأنك ستقطع علاقتك بها، فلا تشاهد مباريات بلادك، ولا تتابع أخبار فريقك المفضل، وتمسح أسماء اللاعبين من ذاكرتك، وتخلق حججاً كثيرة حتى تقنع نفسك بمخاصمة ((ريموت)) التلفزيون، حفاظاً على أعصابك وضغط دمك، وحماية لشرايينك، وإذا ازداد نبض عرق ((حب الاستطلاع)) ستسأل بنبرة غير المهتم عن النتيجة، فإذا قيل لك إن منتخبك فاز في تصفيات كأس العالم، انفتحت كل قنوات الحب والولاء، وتعود إلى سابق عهدك، وتلغي قرار التحفظ على رغبة المشاهدة المباشرة للنقل التلفزيوني!

أما السياسة فهي شيء آخر، هي داء يسري في الدم، منذ سنوات طويلة، عندما اخُترع ((راديو)) صغير مع انتشار المحطات الإذاعية أواخر الستينيات، فكان يتحرك معنا، ويطلعنا على آخر الأحداث العربية والعالمية، أحداث نعرف بعضها ونجهل أغلبها، وقد تعلمنا الكثير من ((الترانزيستر))، والعالم كله في ذلك الوقت كان يغلي، ويستحق المتابعة، وبعدها جاء التلفزيون، وبدأ البث المباشر، وارتبطنا أكثر من السابق بكل تفاصيل الأحداث، حتى اعتدنا على تغيير ((الساعة البيولوجية)) التي أعجزناها!

وفي الخامسة فجراً، فجر هذا اليوم، ستكون مناظرة ترامب وهاريس على الهواء مباشرة، وهذا حدث يستحق ودون تردد أن يشاهد خلال البث الحي وليس تسجيلاً أو وصفاً، وستكون ((صباحية)) تاريخية، فالمرشحان المتنافسان على رئاسة الدولة الأقوى والأغنى والأكبر عالمياً سيقدمان فاصلاً أتوقع أن يكون حديث الناس، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، طوال 55 يوماً هي المتبقية على يوم الحسم، فالمرشح الأول يتبع أسلوباً لم نشهده من قبل، وهو السخرية من خصمه، والمرشحة الثانية نصحت كما قيل باتباع أسلوب مخالف، وهو ((نشر الفرح))، وقد فهمت الكلمة بشكل خاطئ، وطبقتها بشكل كارثي!