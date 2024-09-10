قراءة كتاب أمين معلوف الأخير، والذي نشر بالعربية هذا العام، بعنوان ((متاهات الضائعين))، تفتح الأذهان، والرجل لا يحتاج إلى شهادة للإشادة بإبداعاته، فقد قدم للمكتبة العربية الكثير من الأفكار النيرة.

في الكتاب معلومات معمقة، مخالفة لما يذهب إليه بعض المهتمين العرب ويرددونه، أن المجتمعات الشرقية مثل اليابان والصين، وعدد من مجتمعات الشرق، دخلت الحداثة من دون أن تغير في ثقافتها. تسمع مثل هذا الرأي في الكثير من الحوارات!

معلوف يبحر في تاريخ هذه المجتمعات، حيث عنّون كتابه المذكور بعنوان فرعي، هو ((الغرب وخصومه))، فيرى أن الدخول في الحداثة لأمم كبيرة، مثل الصين واليابان وكوريا ودول مثلها، لم يكن بالإمكان معه التمسك بالتراث والقيم الثقافية التقليدية، والدخول في الحداثة.

لقد فرض الاحتكاك، ومن ثم التعامل مع الغرب، استعارة أدواته، وقد فرض على تلك المجتمعات التغيير في ثقافتها العامة، فلم يكن بالمستطاع الدخول في الحداثة المعاصرة، وفي نفس الوقت التشبث بالتقاليد المتعارف عليها في المجتمعات القديمة، تلك خرافة يجب الإقلاع عن ترديدها.

التفاصيل في الكتاب كثيرة، على سبيل المثال، لم تستطع اليابان عام 1905 هزيمة الأسطول الإمبراطوري الروسي، الذي انطلق لإنزال القصاص باليابانيين، إلا بعد عقود من التحديث الغربي، الذي مرت بها اليابان قبل ذلك التاريخ. لقد غيرت تلك المعركة تفوق الرجل الأبيض، الذي ساد لقرون ثلاثة سابقة، بأنه لا يقهر، إلى درجة أن رجلاً مثل جواهر لال نهرو قال معلقاً في منتصف القرن العشرين، إن معركة اليابان ضد روسيا القيصرية أعطتنا درساً في الهند أن الرجل الآسيوي يمكن أن يتفوق على الأوروبي الأبيض، إن حصل على وسائل التفوق، وهي التعليم الحديث.

يرى معلوف أن النهضة الحديثة في الغرب بدأت في القرن الخامس عشر الميلادي، مع تباشير التخلص من الفكر الكنسي التقليدي، هذا لا يعني أن دول الشرق لم يكن لها تاريخ، ولكنه كان مرتبطاً بوعي القائد ((الإمبراطور أو الملك))، وخياراته في تسليم المهام لرجال الكفاءة، وليس رجال الثقة، وتواصل السياسات مع تغيير العهود. يستشهد بالإمبراطورية الصينية، فقد نفذت الصين في بداية القرن الخامس عشر جملة من الاستكشافات البحرية، اضطلع بها أسطول صيني عملاق، مهمته استكشاف ما لم يعرف من القرن الأفريقي، مروراً بالهند والجزيرة العربية، بقيادة شخصية خارجة عن المألوف، الأميرال تشنج خه، وهو ينتمي إلى أسرة صينية مسلمة. توقفت تلك الاستكشافات بوصول إمبراطور جديد، وجد أن تمويل تلك الحملات مضيعة للمال! في نفس الوقت تقريباً قرر أمير أوروبي من البرتغال، اسمه هنري، ولقبه ((الملاح))، رغم أنه لم يدخل البحر إلا قليلاً، قرر تمويل رحلات بحرية استكشافية، ومعها بدأ ينمو في أوروبا تدريجياً التنافس على مستعمرات ما خلف البحار!

لقد استفاد الغرب من الشرق، والمفاجأة أن معلوف يذكر لنا أن آلة الطباعة التي طورها الغربيون كانت اختراعاً صينياً، وهي، أي تلك الآلة، توقفت على حدود الدول الإسلامية لمدة ثلاثمئة عام، بسبب فتوى بحرمتها! تخلف الشرق، حيث تجمد في ثقافة صلبة، اكتشف في النهاية أنه يجب أن يغيرها، كي يساير الحداثة.

الحضارة الأوروبية الحديثة على درجة كبيرة من الابتكار والإقدام، وهدفت إلى إنجاز ما لم تسبقها حضارة أخرى إلى إنجازه، وهي المأسسة وتطور العلوم، إلا أن الوصول إلى تلك المرحلة استلزم الكثير من الصراع والثورات الداخلية، وشهوة التمدد الخارجي.

في اليابان، حتى وسط القرن التاسع عشر، كان ممنوعاً أن يخرج مواطن إلى الخارج، ومن يفعل ويَعُدْ يُعدم، حتى وصل الأسطول الأمريكي، في عام 1853، مهدداً اليابان إن لم يتعاملوا تجارياً مع الولايات المتحدة، عليهم أن يستعدوا للحرب! قادت الأحداث بعدها إلى حرب أهلية، أطاحت النظام السابق، وجاء عصر الميجي بنظام جديد عام 1868، والميجي تعني ((الحكومة المستنيرة))، هذه الإصلاحات كانت تحت شعار ((الإقلاع عن العادات الضارة، والبحث عن المعرفة في العالم أجمع))، وهكذا بدأت النهضة الصناعية، التي وفرت بعد ثلاثة عقود الانتصار على قوة أوروبية هي الإمبراطورية الروسية!

ما يمكن تلخيصه أن النهضة تتطلب تجاوز عدد من المعوقات الثقافية، وبخاصة تلك المرتبطة بالشعوذة والخرافة، وقيادة لها رؤية، ورجال تنفيذ ذوو كفاءة. إنه كتاب رائع، يستحق القراءة، حيث يستطيع التائهون التخلص من متاهاتهم، مع ضرورة مفارقة جبال الأفكار المتخلفة، والمعوقة للحداثة.