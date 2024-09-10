لافروف وحافة الحروب

حذر الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، من أن الشرق الأوسط على حافة حرب إقليمية كبرى.

وكشف وزير الخارجية الروسي أن المنطقة كلها من البحر الأبيض إلى البحر الأحمر تواجه توترات أمنية وعسكرية خطيرة.

قال لافروف ذلك في الاجتماع، الذي أقامه مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحوار مع روسيا.

هذا الاجتماع مهم استراتيجياً لأربعة أسباب جوهرية يمكن إجمالها على النحو التالي:

أولاً:أن دول مجلس التعاون بحاجة إلى التعرف بعمق إلى رؤية وحجم جهود موسكو كلاعب دولي رئيسي في شكل العالم الجديد، الذي يعيد تشكيل مراكز توازناته الدولية، وتحديد مراكز القوى العالمية.

ثانياً:رؤية موسكو لمستقبل الحرب الروسية الأوكرانية، التي تكاد تنذر بمواجهة في وسط أوروبا بين موسكو وحلفائها ودول حلف الأطلسي.

ثالثاً:دور روسيا والهند والبرازيل والصين في تحالف بريكس، الذي يحاول التعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في إقامة نظام عالمي واقتصادي، تتم فيه عمليات التعاون بالعملات المحلية، وبأسلوب المقايضة بعيداً عن استخدام الدولار الأمريكي.

رابعاً:التعرف على الأفكار المباشرة لمهندس الدبلوماسية الروسية في طبيعة العلاقة مع كل من إيران وتركيا اللذين يجمعهما مع موسكو ارتباطات استراتيجية، لها تأثيراتها على الشرق الأوسط، خاصة بعد نشر معلومات عن إمداد طهران لموسكو بصواريخ بالستية.

لافروف كان واضحاً في تحديد أن سبب التداعيات السلبية في المنطقة يعود بقدر كبير إلى ((سوء إدارة واشنطن لسياستها الخارجية تجاه العالم، وتجاه الشرق الأوسط)).

وكأننا على أعتاب حرب باردة جديدة تنذر بانفجارات ساخنة!