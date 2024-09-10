الأمور المؤجلة هي أمور قد تتأخر فيها، أو لا تبدأ بها أبداً، ومع مرور الأيام، تبدأ تدريجياً بإضاعة الوقت في أمور فارغة، أو لا قيمة لها، إما تكاسلاً منك أو تردداً، فتشعر تلقائياً أنك قد ظلمت نفسك، وساهمت في تراجعك للوراء.

كم هي المرات التي بدأت فيها بالتخطيط لإنجاز بعض المهام والأهداف التي توّد إتمامها وتحقيقها على أكمل وجه، ولكنها للأسف لم ترَ النور، أنت لم تبدأ حتى العمل عليها من الأساس، رغبة منك في تخصيص وإيجاد الوقت المناسب لإنجازها، وتمر الأيام والأسابيع والشهور متسارعة، ويمضي الوقت والعمر سريعاً، وأنت لا تزال منتظراً، أو بالأحرى، باحثاً عن ذلك الوقت المناسب الذي لم يأتِ بعد.

للأسف، تضيع الكثير من الفرص بسبب التهاون في تحقيق الأهداف، أو التسويف، بسبب عدم الرغبة في المخاطرة وتجربة ما هو جديد. ولكن في الواقع، بعض الفرص لا تعوّض، فأحياناً تأتيك الفرص الاستثنائية في أنسب وقت، بوجود أشخاص قد يكونون بالفعل داعمين لمسيرتك، ولكن حين تستسلم لتيارات الإحباطات والأفكار السلبية، التي قد تغزو عالمك عنوةً، لأي سبب كان، تكون قد دمرت جميع ما خططت لإنجازه، أما تأجيل المهام والأعمال المهمة، حتى تتمكن من إيجاد الوقت المناسب، فهذا الوقت لن يأتي، بدون أن تحدد التوقيت، وتصر على البدء به.

إذن، لا تنتظر، واستغل الفرص المتاحة، فالحياة تمضي، والظروف تتغير، وما كان بإمكانك استغلاله وتحقيقه بالأمس، قد يصبح اليوم بعيداً جداً وصعب المنال.

تأكد تماماً أنه لن يأتي الوقت المناسب لتحقيق الأهداف المرجوة، ما لم تصنعه بجهدك، فكم ضيّعت من سنوات عمرك، وأنت تنتظر الوقت الأنسب، ومع مرور الأيام، تلاحظ أن الهمة قد تبخرت، وجميع محاولاتك ذهبت سدى، لذلك، لا تؤجل وتكثر من التسويف، بل حاول أن تعقد النية، وتبدأ بكل حماسك وقوتك، ابتداءً من اليوم.