مكافأة «يوم بلا حوادث»

((نثمن مشاركتك في حملة يوم بلا حوادث.. تم خصم 4 نقاط مرورية سوداء))، رسالة نصية تلقاها على هواتفهم السائقون ممن لبوا نداء وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة للمشاركة في المبادرة الوطنية ((يوم بلا حوادث))، وذلك ضمن حملات الوزارة التثقيفية ليكون يوماً وطنياً خالياً من الحوادث يتعاون فيه كل الأفراد والمؤسسات، الهدف منه بناء لبنة تثقيفية أساسية تذكر بأهمية السلامة المرورية مع انطلاق السنة الدراسية، يتحقق خلال هذه اليوم الأمن والسلامة على الطرقات، خصوصاً المؤدية إلى المدارس، ليكون يوماً آمناً للطلبة وأسرهم، ويصبح هذا الرمز وهذه الرسالة المرورية ثقافة لدى الجميع، تقابلها مكافأة تعلي قيمة الثواب، تتمثل هي خصم النقاط السوداء.

مبادرة، كما يراها الجميع، لها أهميتها القصوى في التشديد على القيادة الآمنة، وإعادة النظام إلى طرقات تحولت إلى ساحات للعرض والاستعراض والتهور والسرعات لدى البعض، واستهتار وجهل بأبسط القواعد في الالتزام لدى البعض الآخر، والنتيجة لا خير في هذا ولا ذاك، ويستمر زهق الأرواح والمساس بسلامتهم وأمنهم، وضياع جهود كثيرة تبذل من أجل تعزيز السلامة على الطرقات، ولا تظهر قيمة قوة البنية التحتية على السطح.

فكان التحدي هو مبادرة ((يوم بلا حوادث)) ليصبح كل مستخدم طريق في يوم 26 أغسطس هو من يقبل بهذا التحدي ويتخذه فرصة لأن يجعل من الطرقات المزدحمة جداً، والتي تشهد كل أنواع التهور والاستهتار، بقيادته الآمنة والمسؤولة، طرقاً سلسلة هادئة مرنة تتحقق للسائقين متعة القيادة لمن تستهويهم القيادة.

ويبقى السؤال ماذا بعد مبادرة يوم بلا حوادث، كيف كانت الطرقات في ذلك، وماذا تقول الأرقام عن التزام السائقين في ذلك وما تلاه، فهل كان لمكافأة خصم 4 نقاط سوداء مرورية من ملف من التزم بالمبادرة وشارك فيها نتائج طيبة ومردود إيجابي تشجع إدارات المرور أن تعول عليها وتتخذ من هذه المبادرات وسيلة وأسلوباً، لتعويد الناس على الالتزام والسير في هذا النهج، أم يكون الماء دوماً غالباً على الطحين فلا فائدة ترتجى؟