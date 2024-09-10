دبي.. المدينة المتجددة

في الذاكرة، هناك مناطق محددة يحتفظ بها الإنسان لكي تكون مكاناً خالداً لأروع الذكريات وأجملها، وفي ذاكرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ثلاثة أماكن لأعز ثلاث ذكريات على قلبه: والده طيب الذكرى المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والخيل، ودبي، وهو ما عبّر عنه بلغة تقطر عذوبة وشاعرية حين قال: ((أبي والخيل ودبي هي ذكرياتي عن طفولتي، أبي والخيل ودبي هي ذاكرتي التي ستبقى معي حتى النهاية)) وها هو صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ما زال ذلك الفارس الوفي على العهد لكل هذه الذكريات، فهي ممتدة الحضور في قلبه ووجدانه، وما زال قراؤه ومحبو كلماته يطالعون بين الحين والآخر صدى هذه الذكريات الثمينة فيما يكتبه على مواقع التواصل الاجتماعي تعبيراً عن عمق حضور هذه الذكريات في قلبه الكبير النبيل.

في نهاية السبعينيات من القرن الماضي بدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يفكر بإحداث نقلة حضارية في مسيرة دبي، وأنها يجب أن تكون وجهة عالمية من خلال تدشين مجموعة من المشاريع الكبرى التي تقترب من حدود المغامرة، وحين عرض تصوراته لِما ستكون عليه دبي على والده مهندس دبي وباني نهضتها الكبرى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، كان جوابه كلمة واحدة تلخص كل مشاعر الرضا والدعم اللامحدود لطموحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حين قال له: ((الناموس)) لينطلق صاحب السمو بعد ذلك في تنفيذ كل الرؤى والأحلام التي جعلت من دبي مدينة عالمية بكل مقاييس العالمية ومعاييرها، ولتظل نقطة الانطلاق الكبرى تحمل قوة الدفع التي تفتح المزيد من الآفاق، وتوحي بالجديد من الأفكار في سبيل أن تبقى دبي مدينة متجددة لا تعرف الهرم، ولا يحوم حول حِماها الضعف والشيخوخة.

في هذا السياق من الاهتمام بمدينة دبي الأثيرة على قلب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد احتفى سموه قبل يومين ومن خلال كلمة رائعة المحتوى نشرها على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي بمرور خمسة عشر عاماً على افتتاح مترو دبي الذي يعد واحداً من أرقى وجوهها الحضارية، ومعلماً من معالم ثقافتها الحديثة، حيث افتخر سموه بالمنجز الضخم لهذا المشروع الحضاري الكبير الذي نقل خلال هذه المرحلة الزمنية 2.4 مليار إنسان في أكثر من 4.3 ملايين رحلة، وهو رقم قياسي بكل المقاييس، لكن الأهم من ذلك هو أن نسبة الالتزام بلغت 99.7 % وهو الشيء الذي يريد له صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن يكون 100 % بإذن الله.

إن مترو دبي ليس مجرد مشروع لنقل الركاب يسهم في حل مشكلة من مشكلات المدينة، بل هو في نظر سموه جزء أصيل من ثقافة دبي، وبحسب عبارة سموه ((فالالتزام بالمواعيد ثقافة وفضيلة وقيمة حضارية نبيلة)) وعليه فإن مشروع مترو دبي يمثل ثقافة دبي القائمة على الجودة والالتزام بالمواعيد وخلق بيئة للعيش والعمل في العالم، مقدماً شكره لجميع العاملين في هذا المشروع الحضاري الكبير من فرق العمل الذين يُنضرون وجه دبي بجهودهم المخلصة الدؤوبة في سبيل رفعتها وارتقاء مكانتها.

وتعزيزاً لكل مظاهر التفرد والتجدد في مسيرة دبي، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مشروعاً وطنياً جديداً يحتفي بدبي ضمن مشاريع الإمارة لتطوير التعليم، حيث أطل على أبناء شعبه من خلال تغريدة ثمينة قال فيها: ((الإخوة والأخوات: نطلق اليوم مشروعاً جديداً ضمن مشاريعنا لتطوير التعليم في بلادنا.. نطلق جامعة دبي الوطنية باستثمارات مبدئية 4.5 مليارات درهم هدفها أن تكون ضمن أفضل 50 جامعة شابة خلال العقد القادم، وتوفير برامج أكاديمية تخصصية ومستقبلية، وأن تكون ضمن أفضل الجامعات في الإسهامات البحثية)) ليكون هذا المشروع العلمي الكبير إضافة نوعية لشخصية دبي التي لا تقف طموحاتها عند حدود مرسومة بل هي دائمة التطلع نحو تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترسخ مكانتها كمدينة مكتظة بالنشاط والحيوية وصناعة الحياة، ولعلّ تجديد الدماء بإنشاء هذه الجامعة الفتية سيكون له أعظم الأثر في تحقيق المزيد من الألق والبهاء الذي يليق بدانة الدنيا وجوهرة الخليج.

((الجامعة هويتها إماراتية، وبرامجها عالمية، ومخرجاتها ستكون لخدمة مسيرتنا التنموية)) وبهذه العبارة المكثفة من كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد يحدد هوية هذه الجامعة وعمق انتمائها للوطن رغم قيامها على رؤية عالمية من حيث البرامج التي ستكون مخرجاتها ونتائجها في خدمة المسيرة التنموية لهذا الوطن الحبيب.

ثم ختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هذه التغريدة بلفت الأنظار إلى ضرورة الانتباه للتغير السريع في إيقاع التحولات على مستوى العالم التي تستدعي جملة من التحديات التي تفرض على القادة صناعة أجيال قادرة على استيعاب هذه التغيرات وتجاوزها، ((العالم يتغير بسرعة، والتحدي الحقيقي هو صناعة أجيال قادرة على استيعاب هذه المتغيرات وتسخيرها لصنع مستقبل أفضل لنا ولبلادنا بإذن الله)) ليظل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم هو الرائد الذي يقود أبناء الوطن نحو مزيد من العمل والإنجاز الذي يرتقي بالوطن، كل الوطن، ويستجيب للتحديات ويُبدع في صناعة رؤيته الخاصة للحياة من خلال الإحساس العميق بالأصالة الذاتية والانفتاح الواعي على المنجز الحضاري للإنسانية.