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الإمارات تؤكد الالتزام بتطوير بنية تحتية رائدة للتنقل الجوي المتقدم

9/10/2024 7:27:38 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد محمد السلامي، رئيس دائرة الطيران المدني في الفجيرة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أن دولة الإمارات ملتزمة بتطوير بنية تحتية وتشريعية رائدة في مجال التنقل الجوي المتقدم، تلبي طموحات الدولة ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، وتضع نموذجاً يحتذى به في هذا القطاع المستقبلي.

جاء ذلك خلال المشاركة في جناح الإمارات بالمعرض المصاحب للندوة الأولى للإيكاو حول التنقل الجوي المتقدم، بمدينة مونتريال بكندا وتشهد حضوراً دولياً كبيراً. وأشاد بالتنظيم المتميز لجناح دولة الإمارات لإبرازه بشكل فعّال ريادة الدولة في مجال التنقل الجوي المتقدم، حيث يضم 16 مشاركاً رئيساً من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية والأجنبية العاملة في دولة الإمارات، وقد شهد إقبالاً لافتاً من أكثر من 1,600 زائر خلال اليوم الأول.

كما سلط السلامي الضوء على الجهود المستمرة للإمارات في وضع معايير عالمية جديدة تدعم عملية التنقل الجوي المتقدم، وتعزز التعاون الدولي في تطوير تقنيات هذا المجال والسياسات المنظمة له. مشيراً إلى أن الإمارات حريصة على مشاركة تجربتها ونهجها التنظيمي بهدف بناء قطاع عالمي أكثر تكاملاً وفعالية في مجال التنقل الجوي المتقدم.

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