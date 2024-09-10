«سيدات أعمال عجمان» يعلن تفاصيل «الريادة المستقبلية في عصر الرقمنة»

أعلن مجلس سيدات أعمال عجمان ومؤسسة استشراف المستقبل، عن الخطة التشغيلية والجدول الزمني الخاص بالدبلوم التنفيذي ((الريادة المستقبلية لسيدات الأعمال في عصر الرقمنة)) والذي يتم تنظيمه بالتعاون مع منصة ((SULSIGHT)) ومركز رواد التخصصي للتطوير المهني، مستهدفاً سيدات الأعمال ورائدات الأعمال الناشئات والمهتمات بريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في فندق فيرمونت عجمان للكشف عن تفاصيل الدبلوم التنفيذي، بحضور الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، والدكتور سليمان محمد الكعبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة استشراف المستقبل، والمستشار الاقتصادي سالم حسن الغافري مؤسس ومدير مركز رواد التخصصي للتطوير المهني، وعضوات مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان وعدد من صاحبات الأعمال وخبراء ريادة الأعمال.

ويستمر الدبلوم من 5 أكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2024، وتعقد جلساته عبر برنامج ((ZOOM)) بجانب عدد من الجلسات التدريبية المسجلة. وأعلن الدكتور سليمان الكعبي، محاور الدبلوم التي تشمل مقدمة في استشراف المستقبل، والتوجهات المستقبلية والفرص الناشئة لسيدات الأعمال، وبناء وتطوير السمات والمهارات الشخصية لرائد الأعمال، والاتصال والتواصل والعلاقات، والتحول الرقمي وإدارة المشاريع، والمهارات والأدوات الأساسية لإدارة الأعمال بنجاح.

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