500 شركة في فعالية «جلفود جرين» 2024 بدبي أواخر الشهر الجاري

تنطلق فعالية جلفود جرين من 24 حتى 26 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، وتوفر منصة تجمع نخبة من القادة العالميين في قطاع الأغذية بهدف تعزيز الابتكار لتحقيق أهداف الاستدامة.

تشارك في الفعالية مجموعة من أبرز الجهات الفاعلة في منظومة صناعة الغذاء حول العالم لاستعراض التكنولوجيا الحديثة، وتطوير اللوائح التنظيمية، واعتماد الممارسات التحويلية بهدف بناء مستقبل أكثر استدامة. وتهدف المنصة إلى تحقيق الاستدامة في مختلف جوانب القطاع، بما يشمل وسلاسل التوريد وإنتاج الطعام وتحسين نوعية الغذاء، إلى جانب التقنيات الحديثة للثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي ومنظومة البلوك تشين والحلول الزراعية الذكية.

وتجمع الفعالية مجموعة من الشركات الرائدة والمستثمرين وروّاد الأعمال وخبراء القطاع، بما يساهم في تبادل المعارف والخبرات، واستعراض الابتكارات الجديدة التي ترسم ملامح مستقبل أكثر استدامة في القطاع.

وتستضيف الفعالية أكثر من 500 شركة عارضة من 50 دولة. ويحظى زوار قمة الغذاء من أجل المستقبل بفرصة الاطلاع على رؤى ومحتوى ذي قيمة عالية، إذ تعد هذه القمة محطة بارزة لأهم خبراء نظم الغذاء المستدامة والابتكار في العالم، وتشهد مشاركة أكثر من 90 من أبرز المبتكرين، والمستثمرين، وصنّاع السياسات على مستوى العالم

وتهدف مسابقة جرين شوتس للشركات الناشئة، والتي تشرف عليها وزارة الاقتصاد الإماراتية، إلى تسليط الضوء على الشركات الناشئة المبتكرة في قطاع الغذاء والزراعة المستدامة ودعمها، كما توفر للشركات المشاركة فرصة تقديم أفكارها لجمهور أوسع من المستثمرين المحتملين والعملاء والأسماء الرائدة في القطاع حول العالم. وتحظى الشركات الناشئة بفرصة الفوز بجائزة بقيمة 50,000 دولار أمريكي لدعم نموها وتطورها، وتشارك في الفعالية 132 شركة ناشئة في مجال الغذاء والتكنولوجيا الزراعية بهدف الوصول إلى شرائح المستثمرين من خلال لقائهم في صالة المستثمرين، أو برنامج الاجتماعات المختارة.

ويشهد اليوم الأول من فعالية جلفود جرين إقامة حفل توزيع جوائز جلفود جرين تيرا، وذلك تكريماً للشركات والأفراد الرائدين الذين يسهمون في تحقيق أهداف الاستدامة في مجال الأغذية والمشروبات على امتداد سلسلة القيمة. وتتضمن الجائزة 10 فئات تشمل الابتكار الغذائي الأخضر، والتكنولوجيا الزراعية، وروّاد الاستدامة، وأفضل شركة في مجال الاستدامة للعام، وغيرها.

وتتزامن الفعالية مع معرض الشرق الأوسط للحلويات والوجبات الخفيفة، المعرض التجاري الأكبر من نوعه في المنطقة، بالإضافة إلى معرض العلامات التجارية الخاصة والترخيص في الشرق الأوسط، الذي يستقطب مجموعة من الموردين العالميين للغذاء والعلامات التجارية الخاصة والمصنعين المتعاقدين من أكثر من 40 دولة في الفترة بين 24 و26 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

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