«إي آند» لـ «البيان»: قائمة للنقاط السوداء عند تكرار مخالفات التسويق عبر المكالمات الهاتفية

يطبق مشغلو الاتصالات في الإمارات لائحة للنقاط السوداء على تكرار مخالفات أنشطة التسويق عبر المكالمات الهاتفية وفق النظام الجديد الذي بدأ تطبيقه بالدولة رسمياً قبيل نهاية شهر أغسطس.

وأوضحت مجموعة ((إي آند)) في تصريحات خاصة لـ ((البيان)) أن عدد المشتركين المدرجين في سجل عدم الاتصال بالدولة يبلغ حالياً مليوني مشترك لدى كلا مشغلي الاتصالات في الدولة، ويتم تسهيل إدراج المشتركين في السجل عبر قنوات عدة تشمل الرسائل النصية والروابط والتطبيق الذكي، بما يعزز خصوصية المشتركين غير الراغبين في تلقي الاتصالات التسويقية، وضمن التزامها نحو تنفيذ إجراءات تنظيم المكالمات التسويقية عبر الهواتف وتعزيز البيئة الصحية لأنشطة التسويق.

ويمثل عدد المدرجين في سجل عدم الاتصال حوالي 10% من إجمالي مشتركي خطوط الهواتف المتحركة في السوق المحلي بحسب المقارنة مع إجمالي المشتركين البالغ 21.1 مليون مشترك طبقاً لأحدث بيانات المشغلين المحليين.

ووفقاً لتصريحات ((إي آند))، فإن آلية تطبيق النظام تتضمن تسجيل نقطة سوداء على الشركة المخالفة عن كل اتصال مخالف، وعند الوصول إلى 5 نقاط سوداء يتم فصل الرقم الذي صدرت عنه المكالمة المخالفة فقط، فيما يمكن للمتعاملين التقدم بشكوى عند استلامهم أول مكالمة مخالفة إلى وزارة الاقتصاد والسلطات المختصة بما يتم معه تطبيق لائحة الجزاءات المالية التي أقرها النظام وفق نوع المخالفة على صاحب المكالمة محل الشكوى.

وتقر لائحة الآليات والجزاءات التي أصدرها مجلس الوزراء لتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية وبدأ تطبيقها رسمياً اعتباراً من 27 أغسطس 2024 بإشراف وزارة الاقتصاد غرامات مالية تبدأ من حد أدنى 10 آلاف درهم وتصل إلى حد أقصى 150 ألف درهم على كل الشركات المخالفة لاشتراطات التسويق أو على قطاع الأفراد المحظور عليه إجراء التسويق عبر الهواتف.

وأكدت ((إي آند)) أن التسجيل في سجل عدم الاتصال (DNCR) الذي بدأ تطبيقه منذ عام 2022 يعد الأداة الأساسية لحماية العملاء من المكالمات الترويجية غير المرغوب فيها، والمكالمات الضارة وضمان بيئة اتصالات قوية، مشيرة إلى أنه يحظر على المسوقين الاتصال بالعملاء المدرجين تحت سجل عدم الاتصال، حتى وإن تم الحصول على موافقة مسبقة، ويحتفظ العملاء بحق تقديم شكوى إذا واجهوا اتصالات غير مرغوب فيها.

وتابعت المجموعة في تصريحاتها إنه يمكن للعملاء إلغاء حظر المكالمات التسويقية وإتاحة استقبالها عبر إرسال ((UDNCR)) برسالة نصية قصيرة إلى الرقم 1012، بينما يمكن لهم الاستعلام عن حالة الرقم بإرسال ((IDNCR)) برسالة نصية قصيرة إلى الرقم نفسه متابعة بأن صلاحية التسجيل في سجل عدم الاتصال لا تنتهي مطلقاً، بل يتم إزالة الرقم من السجل إذا تم إلغاء تفعيله وإعادة تعيينه أو إذا طلب العميل إزالة رقمه من السجل على وجه التحديد.

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