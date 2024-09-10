أسعار الذهب تستقر عند 2500 دولار

لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب، أمس، بينما يترقب المتعاملون بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة اليوم، والتي قد تؤثر على حجم خفض متوقع في سعر الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل.

وخلال التداولات هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2501.66 دولار للأوقية (الأونصة). فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2530.60 دولاراً.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2‭‭‭ ‬‬‬ بالمئة على أساس شهري في أغسطس وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز، دون تغيير عن يوليو.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وقال يب جون رونج كبير محللي السوق لدى آي.جي ((من المتوقع أن تعكس بيانات التضخم المزيد من التباطؤ، وتمنح الضوء الأخضر لمجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة... ومع عدم حدوث أي مفاجآت كبيرة في البيانات، من المتوقع أن تظل أسعار الذهب مدعومة بشكل جيد فوق مستوى 2500 دولار. ونتوقع أن تلامس أسعار الذهب مستوى 2660 دولاراً في الأشهر المقبلة)).

ووفقاً لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى متعاملون أن هناك احتمالاً بنسبة 73 بالمئة أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة 25 نقطة أساس خلال اجتماعه يومي 17 و18 سبتمبر ، واحتمالاً يبلغ 27 بالمئة أن يخفضها 50 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.36 دولاراً للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 943.70 دولاراً، كما ارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 957.22 دولاراً.

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