طلب قياسي على السندات الإيطالية

بلغ حجم الاكتتاب في الطرح الأخير للسندات الإيطالية أجل 30 عاماً أكثر من 130 مليار يورو (143 مليار دولار) مع إقبال المستثمرين على شراء السندات ذات العائد المرتفع قبل اجتماع مجلس محافظي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، حيث تتوقع الأسواق إقرار خفض جديد للفائدة الأوروبية.

وذكرت وكالة ((بلومبرج)) للأنباء أن الخزانة الإيطالية باعت سندات يحل أجل سدادها في أكتوبر 2054 بقيمة 8 مليارات يورو، حيث بلغ العائد 13 نقطة أساس فوق سعر العائد على السندات المماثلة، مشيرة إلى أن حجم الاكتتاب تجاوز الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله على طرح السندات الإيطالية في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020، عندما تحرك البنك المركزي الأوروبي بنشاط لشراء سندات إيطاليا لدعم اقتصادها.

وتراجع العائد على السندات الإيطالية خلال الشهور الأخيرة في الوقت، الذي بدأ فيه البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع إقرار خفض جديد يوم الخميس المقبل بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.5 %، وتراهن أسواق المال على 6 تخفيضات إضافية للفائدة الأوروبي بنهاية العام المقبل، مع اقتراب معدل التضخم من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي وهو 2 % سنوياً.

وقال سيمون وايت، المحلل الاقتصادي في مؤسسة إم.إل.أي.في: ((رأينا للتو اكتتاباً قياسياً قيمته 130 مليار يورو في سندات إيطالية أجل 30 عاماً. يرتبط ذلك بوضوح بتأثير الأواني المستطرقة لما يحدث من اضطرابات سياسية واقتصادية في فرنسا. وتراجع الفارق بين العائد على السندات الإيطالية والسندات الفرنسية إلى 70 نقطة أساس، وهو أقل مستوى له منذ ما قبل أزمة الديون في منطقة اليورو)).

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